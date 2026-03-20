Zafir Berisha uron besimtarët myslimanë për Fitër Bajramin

Kryetari i Bashkimit Demokratik, Zafir Berisha, ka uruar besimtarët e fesë islame me rastin e festës së Fitër Bajramit.
Ai bëri të ditur se sot, në emër të Bashkimit Demokratik, kanë pasur nderin t’ia përcjellin urimet kryetarit të Bashkësisë Islame në Prizren, si dhe të gjithë besimtarëve myslimanë.
“Urojmë që në çdo familje të mbretërojë paqja, harmonia dhe begatia, ndërsa kjo festë të na bashkojë edhe më shumë si shoqëri, me respekt e mirëkuptim për njëri-tjetrin”, ka shkruar Berisha./PrizrenPress.com/
