Rahoveci prezanton përforcimin e ri, Richard Granberry

Rahoveci 029 ka zyrtarizuar afrimin e basketbollistit amerikan Richard Granberry për pjesën e mbetur të sezonit në Superligë.
“Me kënaqësi ju njoftojmë se Richard Granberry i bashkohet skuadrës sonë për pjesën e mbetur të sezonit. Rich vjen me eksperiencë të madhe ndërkombëtare dhe së fundmi ishte pjesë e Ciclista Olímpico”, thuhet në njoftimin e klubit rahovecas.
Granberry pritet t’i shtojë cilësi dhe përvojë repartit ofensiv të Rahovecit në fazën vendimtare të kampionatit./PrizrenPress.com/
