10.7 C
Prizren
E hënë, 2 Mars, 2026
type here...

Lajme

Enis Kervan emërohet zëvendësministër i Mbrojtjes

By admin

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti ka emëruar si zëvendësministër të Mbrojtjes, Enis Kervan.

Ai uroi për pozitën Kervan dhe i dëshiroi suksese në përmbushjen e përgjegjësive.

Marketing

Pagesa me këste / Shiten 3 banesa në Kompleksin “Prizreni i Ri”

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Jalen Riley – përforcimi i ri i Bashkimit
Next article
Drejtoresha e Arsimit në Malishevë takon drejtorët e shkollave

Më Shumë

Fokus

Arrestohet kryesuesi i komisionit për falsifikim votash në Malishevë

Policia e Kosovës ka arrestuar një person si të dyshuar për veprën penale “Falsifikim i rezultatit të votimit”. Sipas raportit policor, i dyshuari gjatë procesit...
Sport

P.C Prizreni shkatërron Kerasanin

Proton Cable Prizreni ka regjistruar një fitore të thellë ndaj Kerasanit me rezultat 81:52, në kuadër të javës së 14-të të Ligës së Parë...

Njihuni me policët e lagjes tuaj në Prizren dhe Suharekë

“Dardania” drejt transformimit: Nisin punimet për gjelbërimin e hapësirës publike në Prizren

Sanremo 2026, Celentano vlerëson Ermal Metën: Është pothuajse e pamundur të mos fitosh

Rikthehet kalimi me kontrolle në Morinë

Zjarr i madh në Prizren, shpërthen në rrugën “Janina”

Prezantohet drafti i studimit të fizibilitetit për ujin e pijshëm në Malishevë

Sonte finalja e madhe e Sanremos 2026, 30 artistë në garë për trofeun

Vdes një person në Prizren, dyshohet se u godit nga rryma derisa po punonte në një shtyllë elektrike

Malisheva drejt shërbimeve më të mira: Kastrati takim me drejtorët komunalë

Sara Rexhaj dhe Besim Bytyqi përfitojnë bursën “Shpresat Olimpike 2026”

Murat Jashari refuzon të bëhet President: Familja Jashari iu takon të gjithë shqiptarëve

Prizreni gati për spektaklin madhor sportiv 2026, nis më 5 mars

Kapet në Morinë shtetasi turk i shpallur në kërkim ndërkombëtar për drogë

Një i mitur dyshohet për kanosje dhe shkrepje të armës në Rahovec

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne