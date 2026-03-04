11.6 C
Prizren
E mërkurë, 4 Mars, 2026
type here...

Sport

Dy afrime të reja te Drini i Bardhë

By admin

KF Drini i Bardhë Has ka zyrtarizuar dy përforcime të reja për sezonin aktual, futbollistët Oltion Duhlaku dhe Amsel Jonuzi.

Të dy lojtarët i bashkohen ekipit me qëllim forcimin e radhëve dhe arritjen e objektivave të klubit për vazhdim të sezonit.

Me këtë lëvizje, Drini i Bardhë synon të rrisë konkurrencën brenda skuadrës dhe të vazhdojë me rezultate pozitive në kampionat./PrizrenPress.com/

Marketing

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Zyrtare: Glauk Konjufca, kandidat për president
Next article
Rifillojnë gërmimet vlerësuese në “Përzhina” të Rahoveci

Më Shumë

Fokus

Një furrë e bukës përfshihet nga zjarri në Rahovec

Një furrë e bukës në Rahovec, është përfshirë nga zjarri. Ngjarja ka ndodhur konkretisht në rrugën “Selajdin Mullabazi”, rreth orës 22:05. Lajmin për Klankosova.tv e...
Sport

Besa fiton në Prizren

FC Besa Peja arriti një fitore të rëndësishme 3–0 ndaj FC Prizreni në javën e 22-të të Ligës së Parë të Kosovës. Me këtë triumf,...

Zjarri në Prizren/ Shkaktoi dëme të konsiderueshme materiale, pa të lënduar

Nait Hasani për Andin Hotin: Nëse PDK qëndron në sallë e votoj, nëse jo nuk rri as unë

Paga e 13-të për punëtorët e sektorit publik ekzekutohet në fund të këtij muaji

Vetëvendosje: Raporti i auditimit nxjerr në pah keqmenaxhim financiar në Komunën e Prizrenit

Vashat e Bashkimit shkëlqejnë në Prizren – fitore spektakolare ndaj Prishtinës

Shkruhet historia: Pilotja e Kosovës renditet e para në botë në paragllajd

Drini i Bardhë prezanton afrimin e ri, Feldis Mustafi Pelje

582 vjet nga Besëlidhja e Lezhës

60 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Në Malishevë nënshkruhet memorandum për fuqizimin e grave sipërmarrëse

Në Prizren ujërat shkaktojnë telashe në lagjen “Dardania”|Video

Ish-punëtorja e “Eurosig” ndalohet në Vërmicë pas tre vitesh në kërkim për ngacmim

Zihet në flagrancë duke vjedhur portofolin, arrestohet i dyshuari në Prizren

Drejtoresha e Arsimit në Malishevë takon drejtorët e shkollave

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne