Në Epopenë e UÇK-së, Malisheva nderon dhe vlerëson sakrificën e familjes Jashari

By admin

Sot në Komunën e Malishevës, me aktivitete të ndryshme zyrtare, ka filluar shënimi i manifestimit “Epopeja e UÇK-së”, duke dëshmuar kështu nderimin dhe respektin për sakrificën e komandantit legjendar Adem Jashari dhe gjithë familjes Jashari, më 5, 6 dhe 7 mars të vitit 1998.

Fillimisht është mbajtur një mbledhje solemne për nder të “Epopesë së UÇK-së”, ku kanë mbajtur fjalë rasti kryetari i Komunës së Malishevës, Ekrem Kastrati, kryesuesi i Kuvendit të Komunës, Fatmir Ademaj, si dhe përfaqësuesi i OVL të UÇK-së në Malishevë, Feriz Krasniqi.

“Sot jemi mbledhur për të shënuar dhe për të nderuar një nga ngjarjet më të mëdha dhe më të shenjta të historisë sonë kombëtare, Epopenë e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës. 5, 6 dhe 7 Marsi janë ditë që nuk i përkasin vetëm historisë, por jetojnë në ndërgjegjen dhe krenarinë e çdo shqiptari. Janë ditët kur në Prekaz u dëshmua para gjithë botës se një popull që lufton për liri nuk mund të mposhtet kurrë. Shteti i Kosovës nuk është dhuratë, por rezultat i një rruge të gjatë sakrifice, përpjekjeje dhe flijimi, i ndërtuar mbi gjakun e dëshmorëve dhe idealin e lirisë. Detyra jonë sot është që ta ndërtojmë Kosovën çdo ditë më të fortë, më të zhvilluar dhe më të drejtë, si mënyra më e mirë për të nderuar sakrificën e atyre që dhanë gjithçka për lirinë e vendit”, tha mes tjerash kryetari i Komunës së Malishevës, Ekrem Kastrati.

“5, 6 dhe 7 Marsi i vitit 1998 ishin ditë të qëndresës, të sakrificës, të krenarisë dhe të lavdisë. Ne sot kujtojmë lindjen e një epoke të re në historinë tonë dhe kjo datë për ne është amanet për forcimin e shtetit. Prandaj ne përulemi dhe nderojmë kontributin dhe sakrificën e komandantit legjendar Adem Jashari, familjes Jashari, dëshmorëve të kombit, invalidëve dhe veteranëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës”, u shpreh kryesuesi i Kuvendit të Komunës së Malishevës, Fatmir Ademaj.

Ndërsa përfaqësuesi i OVL të UÇK-së, Feriz Krasniqi, në fjalën e tij tha se: “Qëndresa e komandantit Adem Jashari, familjes Jashari dhe lagjes Jashari, për tri ditë pandërprerë, ishte ngjarja më e lavdishme dhe më krenare në historinë tonë. Ishte kushtrim për luftë. Këtij kushtrimi më së miri iu përgjigj Malisheva me rrethinë, me mbi 2500 luftëtarë dhe me dy brigada. Këtu ishte shtabi i përgjithshëm, këtu u dëgjua zëri i parë i lirisë dhe këtu u zhvilluan edhe bisedimet me diplomacinë ndërkombëtare”.

Folësit në këtë mbledhje u shprehën të bindur se manifestimi i “Epopesë së UÇK-së” këtë mars është i fundit që shënohet pa krerët e UÇK-së dhe besojnë fuqishëm se ata do të lirohen së shpejti dhe do të kthehen që manifestimet e tjera t’i festojnë së bashku me qytetarët.

Më pas janë bërë nderime dhe homazhe në varrezat e dëshmorëve në Malishevë, në Kleçkë dhe në Prekaz.

Aktivitetet për shënimin e manifestimit “Epopeja e UÇK-së” do të vazhdojnë edhe në ditët në vijim, ndërsa do të përmbyllen më 7 mars me ndezjen e zjarreve në kompleksin “Kodra e UÇK-së” në Ngucat./PrizrenPress.com/

Parandalohen mallra kozmetike të padeklaruara në kufirin e Vërmicës

Lajmet e Fundit

