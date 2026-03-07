Drini i Bardhë përballet sot me Flamurtarin në Prishtinë

Drini i Bardhë zhvillon sot ndeshjen e radhës në Ligën e Dytë të Kosovës, ku përballet në transfertë me Flamurtari.
Takimi do të luhet në stadiumin “Xhemail Ibishi”, me fillim nga ora 13:00.
Drini i Bardhë synon rezultat pozitiv në këtë përballje të rëndësishme të kampionatit./PrizrenPress.com/
