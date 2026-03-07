14.5 C
Prizren
E shtunë, 7 Mars, 2026
60 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

By admin

Policia e Kosovës ka publikuar raportin ditor me të dhëna të përgjithshme për 24 orët e fundit, duke përfshirë statistikat e aksidenteve në trafik, arrestimet dhe gjobat e shqiptuara.

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Sipas raportit, në këtë periudhë është shënuar një aksident trafiku me fatalitet, ndërsa janë regjistruar 21 aksidente me të lënduar dhe 38 të tjera me dëme materiale.

Policia ka vazhduar zbatimin e rregullave në komunikacion, ku brenda një dite ka shqiptuar gjithsej 2412 trafiku.

Në 24 orët e fundit policia ka arrestuar 44 persona, prej të cilëve 19 i ka dërguar në mbajtje.

