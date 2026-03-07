Rasti ka ndodhur të premten, në ora 10:30, ndërkaq është cilësuar si “keqtrajtim gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare, lëndim trupor”.

“Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar, arsimtar i shkollës fillore i cili ka keqtrajtuar një nxënës”, thuhet në raport.

Viktima ka marrë tretman mjekësor dhe është liruar në shërim shtëpiak.

Me vendim të prokurorit i dyshuari është në ndalim policor.

