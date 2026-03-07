11.8 C
Prizren
E shtunë, 7 Mars, 2026
Fokus

Universiteti ‘Ukshin Hoti’ dhe KFOR-i diskutojnë forcimin e bashkëpunimit

By admin

Në ambientet e Universitetit “Ukshin Hoti” Prizren u zhvillua një takim ndërmjet menaxhmentit të universitetit dhe Komandantit të KFOR-it, gjeneralit Özkan Uluta?.

Vizita kishte për qëllim diskutimin e mundësive për forcimin e bashkëpunimit institucional dhe thellimin e komunikimit ndërmjet universitetit dhe KFOR-it.

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Në takim mori pjesë Rektori i Universitetit “Ukshin Hoti” në Prizren, Prof. Asoc. Dr. Mentor Alishani, i cili ishte i shoqëruar nga anëtarë të tjerë të menaxhmentit universitar.

Në kuadër të vizitës u zhvillua edhe një bashkëbisedim me përfaqësues të studentëve dhe përfaqësues të Parlamentit Studentor të Universitetit “Ukshin Hoti” Prizren.

Express Kredi nga BiCredit

Ky diskutim shërbeu si një mundësi për shkëmbimin e mendimeve mbi rëndësinë e dialogut ndërkulturor, përfshirjes dhe rolin e studentëve në ndërtimin e një komuniteti universitar gjithëpërfshirës.

Gjatë takimit u diskutua për mundësitë e bashkëpunimit ndërmjet universitetit dhe KFOR-it, me theks në forcimin e komunikimit institucional dhe mbështetjen e iniciativave që promovojnë dialogun ndërkulturor dhe angazhimin e përgjegjshëm në shoqëri.

Palët shkëmbyen gjithashtu pikëpamje lidhur me nevojat institucionale dhe mundësitë për zhvillimin e projekteve të përbashkëta në të ardhmen, të cilat mund të kontribuojnë në fuqizimin e bashkëpunimit ndërmjet institucioneve dhe komunitetit akademik.

60 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë
Kastrati: Të futet në kurikulat mësimore lufta e UÇK-së

