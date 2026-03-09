10 C
Malisheva ia thellon krizën Prishtinës, e mposht në ‘Liman Gegaj’

By admin

Malisheva ka shënuar fitore bindëse ndaj Prishtinës, në kuadër të xhiros së 23-të në Superligën e Kosovës.

Vendasit ishin dukshëm më të mirë për të fituar me rezultat 3-0, sfidë ku Prishtina ishte edhe me një lojtar më pak shkaku i kartonit të kuq të Ardian Limanit.

Etnik Brruti realizoi nga pika e bardhë për ta zhbllokuar epërsinë pas 27 minutave lojë.

Situata u vështirësua kur Limani u ndëshkua me karton të kuq shkaku i një ndërhyrje brenda zonës (32’), ku gjyqtari edhe akordoi penallti.

Ishte Laurent Xhylani që këtë herë realizoi nga pika e bardhë për ta dyfishuar epërsinë (33’).

Malisheva vazhdoi të dominojë në posedim derisa Xhylani realizoi sërish për ta vulosur fitoren (73’).

Malisheva me këtë fitore shkon në kuotën e 37 pikëve, aq sa ka Prishtina në vendin e tretë në tabelë./Telegrafi/

