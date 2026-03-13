Përkujtohet Komandant Guri

Në Carralevë është mbajtur një ceremoni përkujtimore me rastin e përvjetorit të vdekjes së Komandantit Jetullah Qarri – Komandant Guri, ku u nderua jeta dhe veprimtaria e tij në shërbim të lirisë së vendit.
Në këtë aktivitet mori pjesë nënkryetarja e Komunës së Suharekës, Arta Gashi, së bashku me drejtorë komunalë. Të pranishëm ishin edhe përfaqësues të familjeve të dëshmorëve, shoqatave të dala nga lufta e UÇK-së, si dhe përfaqësues të institucioneve të ndryshme.
Në shenjë respekti dhe mirënjohjeje për kontributin e Komandant Gurit, përfaqësuesit e Komunës së Suharekës vendosën buqeta me lule, duke përkujtuar rolin dhe sakrificën e tij në luftën për çlirimin e vendit./PrizrenPress.com/
