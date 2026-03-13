15.1 C
Final 4 i Ligës Unike të femrave në Prizren

Bordi i Federatës së Basketbollit të Kosovës (FBK) ka vendosur që Final 4 i Ligës Unike Femrat të mbahet në qytetin e Prizrenit, me organizator KBF Bashkimi.

Final 4 i Ligës Unike Femrat do të mbahet më 17/ mars.

Në Final 4 do të përballen Peja 03-Tirana dhe Bashkimi-Flamurtari.

Fituesit e gjysmëfinaleve luajnë finalen më 18 mars./PrizrenPress.com/

Përkujtohet Komandant Guri
Konfiskohen pesë aparate të lojërave të fatit, mbyllet një lokal në Malishevë

Tirana pret Bashkimin në Ligën Unike për femra

Në kuadër të Ligës Unike Femrat, java e ardhshme sjell një përballje të rëndësishme ndërmjet Tiranës dhe Bashkimit. Ndeshja zhvillohet në Pallatin e Sportit...
Totaj kujton intelektualin prizrenas Xhemil Doda në 50-vjetorin e ndarjes nga jeta

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ka përkujtuar me nderim 50-vjetorin e ndarjes nga jeta të intelektualit dhe atdhetarit të shquar prizrenas Xhemil...

Bashkimi mposht Rahovecin pas vazhdimeve në një përballje dramatike

