14 Marsi, “Dita e Verës” dhe historia e festës

Dita e Verës është një nga festat më të bukura dhe më të lashta shqiptare, e cila simbolizon ringjalljen e natyrës, ardhjen e pranverës dhe fuqinë e diellit mbi tokë.
Ajo festohet çdo vit më 14 Mars, duke shënuar fundin e dimrit dhe nisjen e një periudhe të re plot gjallëri, gëzim dhe shpresë.
Kjo festë ka origjinë pagane dhe rrënjët e saj lidhen ngushtë me besimet e hershme ilire për ciklin e jetës dhe natyrës. Historia dhe Origjina e Ditës së Verës Dita e Verës ka burimin e saj në besimet e lashta ilire, ku natyra adhurohej si burimi i jetës.
Kjo festë besohet se është ruajtur brez pas brezi në qytetin e Elbasanit, ku edhe sot e kësaj dite organizohen festime të mëdha dhe aktivitete tradicionale. Sipas gojëdhënave, kjo ditë lidhet me kultin e Zana e Malit , një figurë mitologjike që simbolizonte pranverën dhe ringjalljen e jetës.
Në kohët e lashta, shqiptarët e festonin Ditën e Verës duke bërë flijime për perënditë e natyrës, duke ndezur zjarre dhe duke zhvilluar rituale të ndryshme për të larguar të keqen dhe për të ftuar begatinë në jetën e tyre.
Në këtë kontekst, Dita e Verës përfaqësonte një moment të rëndësishëm kalendarik, ku njerëzit i linin pas vështirësitë e dimrit dhe hynin në një stinë të re plot me ngrohtësi dhe frymëzim.
Traditat dhe simbolet kryesore të Ditës së Verës
1. Ballokumja – Ëmbëlsira Tradicionale e Festës Një nga elementët më të spikatur të Ditës së Verës është ballokumja , një ëmbëlsirë tradicionale që përgatitet kryesisht në Elbasan dhe është kthyer në një simbol të kësaj feste. Ballokumja bëhet me miell misri, sheqer, gjalpë dhe vezë, duke dhënë një shije unike dhe të veçantë. Amvisat shqiptare e përgatisin me përkushtim dhe e ndajnë me familjarët dhe miqtë, si një simbol i ëmbëlsisë dhe begatisë për vitin që vjen.
2. Veroret – Fillesa e Fatit dhe Lumturisë Një tjetër simbol i rëndësishëm i Ditës së Verës është verorja, një byzylyk i thurur me fije të bardha dhe të kuqe, të cilat përfaqësojnë dritën dhe zjarrin e diellit.
Sipas traditës, ky byzylyk lidhet në dorë në mëngjesin e 14 Marsit dhe mbahet derisa të shihen dallëndyshet apo të lulëzojë një pemë, moment në të cilin hiqet dhe vendoset mbi degët e pemëve për të sjellë fat dhe mirëqenie.
3. Festa dhe Gëzimi në Natyrë Në këtë ditë, njerëzit dalin jashtë, festojnë në natyrë dhe organizojnë pikniqe me familjet e tyre.
Festimet përfshijnë këngë, valle popullore dhe lojëra tradicionale, të cilat krijojnë një atmosferë të veçantë gëzimi dhe bashkimi.
Në një kohë kur bota po përballet me sfida të shumta ekologjike, Dita e Verës na mëson që duhet të kujdesemi për mjedisin, ta mbrojmë atë dhe ta respektojmë natyrën, ashtu siç bënin të parët tanë.
Gjithashtu, kjo ditë na bashkon me njëri-tjetrin, duke na bërë të reflektojmë mbi vlerën e familjes, miqësisë dhe solidaritetit.
