“Ishte i ri”, Apeli ia zbut për 5 vjet dënimin të akuzuarit për krime lufte në Prizren

Më 1 shtator të vitit 1998, Fatmir Bojaxhiu dhe vëllezërit Binak e Reshat Daçaj u vranë e pastaj u masakruan në malin afër lagjes “Hoça Mahalla”, në Prizren.
Vrasja e tyre u bë nga një grup prej 7-8 personave të veshur me uniforma të policisë dhe ushtrisë serbe, e të armatosur me armë të gjata.
Dëshmitarët e rastit, në mesin e tyre edhe Xhenger Cana, nipi i binjakëve të familjes Daçaj, i cili ishte dëshmitari okular i ngjarjes, rrëfyen se pjesë e grupit që kreu këtë krim ishte edhe Millosh Pleskoviq, i njohur me nofkën Miki.
Arrestimi i tij u bë tek në shtatorin e 2023-ës, 25 vjet pas rastit.
Ndërkaq, më 6 qershor të 2024-ës, Prokuroria Speciale ngriti aktakuzë ndaj tij për krime luftë kundër popullësisë civile, lidhur me rastin e vrasjes së Fatmir Bojaxhiut e vëllezërve Daçaj.
Për një vit, Gjykata Themelore në Prishtinë – Departamenti Special, mbajti dhjetë seanca gjyqësore, gjatë së cilave u dëgjuan 14 dëshmitarë, në mesin e tyre edhe një dëshmitar i mbrojtur.
Madje, dëshmitari anonim në njërën nga seancat kishte deklaruar se vetë Millosh Pleskoviq, me të cilin njiheshin personalisht, ia kishte konfirmuar se ka marrë pjesë në vrasjen e tre civilëve shqiptarë, dy binjakëve dhe një tjetri, ndërsa i katërti i kishte ikur.
Ky dëshmitar kishte deklaruar se Pleskoviq, në atë kohë 19 vjeçar, kishte qenë pjesë e grupit paramilitar të njohur si “Velokova Grupa”, të prirë nga një person i quajtur Velko, grup i cili ka operuar në Prizren dhe rrethinë dhe ka marrë pjesë në vrasjen e civilëve shqiptarë në këtë rajon.
Sipas dëshmitarit, Milloshi, pas luftës ishte larguar për në Serbi dhe në Kosovë ishte kthyer tek në vitin 2019.
Pas dhjetë seancave gjyqësore, dëgjimit të 14 dëshmitarëve, administrimit të provave materiale dhe dëgjimit të mbrojtjes së të akuzuarit, më 12 gusht të 2025-ës, kjo gjykatë e shpalli Pleskoviqin fajtor për krime luftë kundër popullsisë civile dhe e dënoi atë me 15 vjet burgim.
