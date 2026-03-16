Prizren
Spitali i Prizrenit dhe ‘Hidroregjioni Jugor’ diskutojnë për përmirësimin e furnizimit me ujë dhe infrastrukturës teknike

Drejtori Ekzekutiv i Spitalit të Përgjithshëm të Prizrenit, MSc Osman Hajdari, së bashku me menaxhmentin e institucionit, zhvilloi një takim pune me udhëheqësit e kompanisë Hidroregjioni Jugor, ku u diskutua për bashkëpunimin në përmirësimin e furnizimit me ujë të pijes dhe infrastrukturës së kanalizimit në spital.

Gjatë takimit, palët shqyrtuan çështjet që lidhen me furnizimin e qëndrueshëm me ujë dhe funksionimin e sistemit të kanalizimit, si dhe mundësitë për përgatitjen e një elaborati teknik për sistemin e brendshëm të rrjeteve të ujit dhe kanalizimit në kuadër të spitalit.

Drejtori Ekzekutiv, Osman Hajdari, theksoi rëndësinë e këtij bashkëpunimi për funksionimin optimal të institucionit shëndetësor.

“Për një institucion shëndetësor të përmasave të Spitalit të Përgjithshëm të Prizrenit, furnizimi i qëndrueshëm me ujë dhe funksionimi i mirë i infrastrukturës teknike janë thelbësore. Përmes këtij bashkëpunimi synojmë të krijojmë zgjidhje afatgjata dhe të qëndrueshme për këto sisteme jetike”, tha Hajdari.

Në kuadër të zhvillimeve të fundit, Spitali i Përgjithshëm i Prizrenit është duke realizuar edhe një projekt fizibiliteti për rrjetëzimin e përgjithshëm të infrastrukturës teknike. Projekti përfshin sistemet e energjisë elektrike, ujit, kanalizimit, ngrohjes, internetit dhe rrjetit të postës, me qëllim krijimin e një sistemi të integruar dhe të digjitalizuar.

Ky projekt pritet të kontribuojë në planifikimin më të mirë të investimeve dhe ndërhyrjeve infrastrukturore në të ardhmen, duke rritur efikasitetin në menaxhimin e sistemeve teknike dhe duke përmirësuar kushtet e punës për stafin dhe shërbimet për pacientët.

“Ishte i ri”, Apeli ia zbut për 5 vjet dënimin të akuzuarit për krime lufte në Prizren

Lajme

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

