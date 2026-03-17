Inspektorati dhe Policia inspektojnë lokacionet për mbeturina inerte në Malishevë

By admin

Drejtori i Inspektoratit në Komunën e Malishevë, Jakup Gashi, së bashku me inspektorët komunalë dhe komandantin e Stacionit Policor në Malishevë, Nazmi Zogaj, kanë vizituar tri lokacionet e caktuara për hedhjen e mbeturinave inerte.

Sipas njoftimit të komunës, vizita është realizuar në lokacionet Gajrak Banjë, Gradina në Kijevë dhe Grab-Grab Panorc, ku zyrtarët komunalë kanë parë nga afër gjendjen dhe kanë diskutuar për menaxhimin sa më të rregullt të mbeturinave inerte dhe mbrojtjen e mjedisit.

Gjatë kësaj vizite është bërë e ditur se shumë shpejt në këto hapësira do të vendosen sinjalizues informues, të cilët do t’i ndihmojnë qytetarët të orientohen më lehtë për vendndodhjen e lokacioneve dhe për llojet e mbeturinave që lejohen të hidhen aty.

Me këtë rast, autoritetet lokale u kanë bërë thirrje qytetarëve që të respektojnë vendet e përcaktuara për hedhjen e mbeturinave inerte, duke theksuar se hedhja e tyre jashtë këtyre lokacioneve do të ndëshkohet sipas ligjit.

Komuna e Malishevës ka përcaktuar këto tri lokacione përmes një vendimi të datës 5 maj 2022. Sipas këtij vendimi, në të ardhmen parashihet që këto deponi të rikultivohen dhe të shndërrohen në zona të gjelbra në shërbim të komunitetit./PrizrenPress.com/

Previous article
Rahoveci përfundon projektin e sistemeve bio-septike në gjashtë vendbanime
Next article
Spektakli i basketbollit mbarëshqiptar zbarkon në Prizren, nis beteja për trofeun e Ligës Unike

Më Shumë

Fokus

“Ishte i ri”, Apeli ia zbut për 5 vjet dënimin të akuzuarit për krime lufte në Prizren

Më 1 shtator të vitit 1998, Fatmir Bojaxhiu dhe vëllezërit Binak e Reshat Daçaj u vranë e pastaj u masakruan në malin afër lagjes...
Lajme

Donacion nga diaspora për shkollën “17 Shkurti” në Shirokë

Një mërgimtar nga fshati Leshan i Komunës së Suharekës ka dhuruar një donacion në vlerë prej 2 mijë euro për përmirësimin e kushteve në...

Hajnat hyjnë në një shtëpi në Rahovec, marrin para dhe stoli ari

Nait Hasani kërkoi nga Apeli dënimin e Gavrilo Milosavleviqit dhe gardianëve të tjerë

Nisin provat për shfaqjen “Pylli” në Teatrin e Prizrenit

Bashkimi fiton ndaj Junior 06

Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste

Policia në Prizren shton kontrollet për rripin e sigurimit

Zhdukja e Alush Kastratit – operacion kërkimi me dronë, qen dhe vullnetarë

Gërvalla për Avdylin: Është impulsiv, do diskutojë me të

Kryeprokurori në Prizren del në aksion bashkë më Njësinë Speciale, arrestohen disa persona për fajde

Përkujtohet Komandant Guri

Ylli pret Apoloninë

McCorrmick i Rahovecit shpallet MVP i javës

Liria merr një pikë në Drenas, barazon pa gola me Feronikelin ’74

Trepça pa telashe ndaj Bashkimit edhe pa dy lojtarë të rëndësishëm

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

