Spektakli i basketbollit mbarëshqiptar zbarkon në Prizren, nis beteja për trofeun e Ligës Unike

Sot dhe nesër qyteti i bukur i Prizrenit do të jetë mikpritës i Final 4 në Ligën Unike të Femrave, ku katër skuadrat më të mira nga Kosova dhe Shqipëria do të garojnë për trofeun e çmuar.

Në gjysmëfinalen e parë do të përballen Peja 03 dhe Tirana. Skuadra pejane u rendit e para me nëntë fitore dhe një humbje, ndërsa tiranaset e katërta me katër fitore dhe gjashtë humbje, raporton PrizrenPress.

Në përballjen tjetër, kampioni i Kosovës, Bashkimi, do të ndeshet me kampionin e Ligës Unike, Flamurtari. Prizrenaset u renditën të dytat me tetë fitore dhe dy humbje, ndërsa vlonjatet të treta me gjashtë fitore dhe katër humbje.

Gjysmëfinalet zhvillohen të martën, ndërsa të mërkurën do të luhet ndeshja për vendin e tretë dhe finalja e madhe.

Orari i ndeshjeve:

E Martë (17.03.2026)
16:00 | Peja 03 – Tirana
19:30 | Bashkimi – Flamurtari

E Mërkurë (18.03.2026)
16:00 | Vendi i III-të
19:30 | FINALE

Previous article
Inspektorati dhe Policia inspektojnë lokacionet për mbeturina inerte në Malishevë
Next article
Totaj priti përfaqësuesit e Zyrës Kombëtare të Auditimit për të forcuar transparencën në Prizren

Më Shumë

Lajme

Latifi takon Ademin, diskutohet për standardizimin e fushave të futbollit

Kryetari i Komunës së Rahovec, Smajl Latifi, i shoqëruar nga drejtori për Kulturë, Rini dhe Sport, Atdhe Rama, u prit në takim nga kryetari...
Fokus

U kapën duke luajtuar bixhoz brenda një lokali në Malishevë, arrestohen pesë persona

Pesë persona janë arrestuar në Malishevë, pasi janë kapur duke luajtur bixhoz brenda një lokali. Sipas raportit 24-orësh, rasti ka ndodhur mbrëmë rreth orës 20:55,...

Komuna e Malishevës nënshkruan marrëveshje për mbështetjen e fermerëve me pajisje bujqësore

Nisin provat për shfaqjen “Pylli” në Teatrin e Prizrenit

Rahoveci 029 mposht Sigal Prishtinën, Ylli triumfon në Gjakovë

Nënkampioni kundër kampionit

Nga disfata në Podujevë, dy zyrtarë të Ballkanit në disiplinore për ofendime

Fundjava e ‘nxehtë’ në Superligë, vëmendja në Suharekë

Drejtori i Spitalit të Prizrenit viziton Repartin e Hemodializës në Ditën Ndërkombëtare të Veshkës

Sonte në Prizren luhet super derbi i basketbollit

Nafta në Kosovë arrin deri në 1.60 euro për litër

Derbi Bashkimi–Trepça nesër në Prizren

Gërxhaliu paralajmëron rritje zinxhirore të çmimeve: Shtrenjtimi i naftës mund të thellojë inflacionin në Kosovë

Përleshje në Xerxë të Rahovecit, arma bie nga brezi gjatë rrahjes – përfundon e fshehur në një veturë

I mituri në Xërxë shkon në shkollë me thikë, shoqërohet në polici

Ferizaj fiton me përmbysje në Malishevë

