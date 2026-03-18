Arrestohet një person në Prizren, i gjenden marihuanë, kokainë dhe një thikë

Një person është arrestuar në Prizren nën dyshimin për posedim dhe shpërndarje të paautorizuar të narkotikëve.

Sipas burimeve, rasti ka ndodhur më 17 mars 2026, rreth orës 23:00, në rrugën “Faik Konica”, ku i dyshuari është ndaluar nga njësitë policore teksa po lëvizte në këmbë.

Gjatë kontrollit trupor, atij i janë gjetur gjashtë qese me marihuanë me peshë rreth 7.97 gramë, dy qese me kokainë me peshë rreth 0.30 gramë, si dhe një thikë me ngjyrë të zezë.

I dyshuari është shoqëruar në stacionin policor në Prizren dhe është intervistuar në prani të avokatit mbrojtës.

Me urdhër të prokurorit për Krime të Rënda është kryer edhe kontroll në banesën e tij, por nuk është gjetur asgjë e dyshimtë shtesë.

Me vendim të prokurorit, i dyshuari është dërguar në ndalim policor për 48 orë, ndërsa rasti është iniciuar për veprën penale “Blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve”.Hetimet për rastin janë në vazhdim./Sinjali

Kapet me drogë në Morinë 33-vjeçari nga Prizreni
Policia shqiptoi rreth 2,500 gjoba trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

