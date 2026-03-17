Kapet me drogë në Morinë 33-vjeçari nga Prizreni

Policia e Shtetit ka njoftuar se në Pikën Kufitare të Morinës është arrestuar një shtetas nga Prizren, i dyshuar për tentativë të trafikimit të lëndëve narkotike në Shqipëri.
Sipas policisë, në pranga ka rënë H.M., 33 vjeç, i cili u kap gjatë kontrolleve të detajuara në hyrje të territorit shqiptar. Gjatë kontrollit fizik në vijën e dytë, atij iu gjetën 101 gramë lëndë e dyshuar narkotike e llojit Cannabis Sativa.
Operacioni është realizuar nga Policia Kufitare e Morinës në bashkëpunim me Drejtorinë Vendore të Policisë Kukës, në kuadër të kontrolleve të shtuara dhe analizës së riskut për parandalimin e trafikut të drogës.
Policia bëri të ditur se lënda narkotike dhe automjeti janë sekuestruar, ndërsa materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë së Kukësit për veprime të mëtejshme.
Marketing
