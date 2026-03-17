Prizren
E martë, 17 Mars, 2026
Kapet me drogë në Morinë 33-vjeçari nga Prizreni

By admin

Policia e Shtetit ka njoftuar se në Pikën Kufitare të Morinës është arrestuar një shtetas nga Prizren, i dyshuar për tentativë të trafikimit të lëndëve narkotike në Shqipëri.

Sipas policisë, në pranga ka rënë H.M., 33 vjeç, i cili u kap gjatë kontrolleve të detajuara në hyrje të territorit shqiptar. Gjatë kontrollit fizik në vijën e dytë, atij iu gjetën 101 gramë lëndë e dyshuar narkotike e llojit Cannabis Sativa.

Operacioni është realizuar nga Policia Kufitare e Morinës në bashkëpunim me Drejtorinë Vendore të Policisë Kukës, në kuadër të kontrolleve të shtuara dhe analizës së riskut për parandalimin e trafikut të drogës.

Policia bëri të ditur se lënda narkotike dhe automjeti janë sekuestruar, ndërsa materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë së Kukësit për veprime të mëtejshme.

Bashkimi shkon në finalen e Ligës Unike për femra

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com.

