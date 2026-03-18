Vdes një 34-vjeçar në Prizren, dyshohet se është goditur nga një veturë

Një rast i rëndë ka ndodhur sonte, më 18.03.2026, në Prizren.

Një 34-vjeçar është dërguar pa shenja jete në Spitalin Rajonal të Prizrenit rreth orës 19:10.

Me të marrë informatën, patrullat policore kanë shkuar në Spital. Aty ekipet mjekësore kanë njoftuar se viktima I.O. është sjellë pa shenja jete.

Lajmin për KALLXO.com e ka konfirmuar Shaqir Bytyçi, zëdhënës i Policisë Rajonale të Prizrenit.

Sipas tij, bazuar në informacionet fillestare dyshohet se viktima është goditur nga një veturë në rrugën “Wesley Clark” në Prizren.

Bytyçi tha tutje se sipas të dhënave fillestare, viktima dyshohet se është goditur nga një veturë me targa vendore, e drejtuar nga D.D., rreth 24-vjeçar.

Njësitet policore dhe hetuesit e aksidenteve të trafikut kanë dalë në vendin e ngjarjes, ku është kryer këqyrja e vendit të ngjarjes.

Lidhur me rastin është njoftuar prokurori kujdestar dhe hetimet do të vazhdojnë në koordinim me organet kompetente, sipas udhëzimeve të tij.

Previous article
Spitali i Prizrenit forcon bashkëpunimin me strukturat komunale
Next article
Besniku i Drinit të Bardhë operohet me sukses

Më Shumë

Fokus

Prizreni pa zonë ekonomike

Me vite vazhdon të kërkohet me këmbëngulje funksionalizimi i zonës ekonomike në komunën e Prizrenit. Komiteti i biznesit në Prizren thotë se ka kërkesa...
Fokus

Bashkimi shkon në finalen e Ligës Unike për femra

Bashkimi ka siguruar kualifikimin në finalen e Ligës Unike për femra, pasi në gjysmëfinale mposhti Flamurtarin me rezultat bindës 81:63, raporton PrizrenPress. Përballja u zhvillua...

“Ishte i ri”, Apeli ia zbut për 5 vjet dënimin të akuzuarit për krime lufte në Prizren

Gjykata ia cakton Gjestit 30 ditë paraburgim

Nënkampioni kundër kampionit

Inspektorati dhe Policia inspektojnë lokacionet për mbeturina inerte në Malishevë

Aksion kundër fajdes në Prizren

Nisin provat për shfaqjen “Pylli” në Teatrin e Prizrenit

Policia shqiptoi rreth 2,500 gjoba trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Latifi nderon me mirënjohje studenten e talentuar Bademë Krasniqi

Arrestohet një person në Prizren, i gjenden marihuanë, kokainë dhe një thikë

Hajnat hyjnë në një shtëpi në Rahovec, marrin para dhe stoli ari

Peja 03 finaliste në Ligën Unike për femra

Në Zlipotok përkujtohet 111-vjetori i Betejës së Çanakkalasë

Vikend me mot pranveror në Kosovë dhe Shqipëri

I mituri në Xërxë shkon në shkollë me thikë, shoqërohet në polici

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

