Totaj uron Bashkimin për titullin kampion në Ligën Unike të femrave

Në kuadër të Ligës Unike të Femrave, garë që bashkon ekipet nga Kosova dhe Shqipëria, vajzat e Bashkimit janë shpallur kampione. Ndeshja finale u zhvillua mbrëmë në Prizren, qytet që mban titullin “Qyteti Evropian i Sportit 2026”.
Pas këtij suksesi të madh për klubin prizrenas, ka reaguar edhe kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, i cili përgëzoi basketbollistet dhe stafin drejtues për triumfin e arritur.
“Urime basketbollisteve dhe stafit drejtues të klubit për këtë sukses të madh, duke u dëshiruar arritje edhe më të mëdha në të ardhmen”, u shpreh Totaj./PrizrenPress.com/
