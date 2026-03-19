Akademi përkujtimore për Dr. Bujar Demirin në Spitalin e Prizrenit

Në Spitali i Përgjithshëm “Prim. Dr. Daut Mustafa” në Prizren u mbajt të enjten një akademi përkujtimore për të nderuar jetën dhe veprën e mjekut specialist internist-kardiolog Dr. Bujar Demiri, i cili ndërroi jetë në moshën 75-vjeçare.
Akademia u organizua nën kujdesin e Drejtorit Ekzekutiv të spitalit, Osman Hajdari, i cili vlerësoi kontributin e tij shumëvjeçar në shërbim të pacientëve dhe institucionit shëndetësor.
“Dr. Bujar Demiri ishte pjesë e një brezi mjekësh që profesionin e mjekut e konsideronin mbi të gjitha si mision dhe përgjegjësi ndaj njeriut. Edhe pse kanë kaluar më shumë se dhjetë vite nga pensionimi i tij, gjurmët e punës dhe kontributit të tij mbeten pjesë e historisë së këtij institucioni. Me përkushtimin, profesionalizmin dhe humanizmin e tij, ai ka lënë pas një shembull të mirë për kolegët dhe për gjeneratat e reja të mjekëve”, tha Hajdari, raporton PrizrenPress.
Për jetën dhe veprimtarinë profesionale të tij foli edhe Dr. Shemsedin Shabollari, shef i repartit të internos, ku kishte punuar Dr. Demiri.
“Dr. Bujar Demiri ka lindur në Prizren në vitin 1951, ku kreu shkollimin fillor dhe të mesëm. Fakultetin e Mjekësisë dhe specializimin në mjekësi interne i kreu në Beograd, ndërsa subspecializimin në kardiologji e kreu në Zagreb. Në spital ka punuar deri në vitin 2002. Gjatë punës 35-vjeçare, Dr. Bujari nuk ishte vetëm mjek që trajtonte sëmundjet, por edhe një njeri që u jepte shpresë pacientëve”, tha ai.
Sipas tij, Dr. Demiri do të kujtohet për profesionalizmin dhe humanizmin e tij.
“Humanizmi, përkushtimi, modestia dhe ndershmëria profesionale janë vlera që e kanë shoqëruar gjatë gjithë jetës. Nga kolegët do të kujtohet si njeri i urtë dhe i matur, si udhëheqës që dinte të menaxhonte repartin e internos dhe si shembull për brezat e rinj për profesionalizmin dhe përkushtimin ndaj profesionit”, theksoi Shabollari.
Edhe drejtori mjekësor i spitalit, Dr. Shefki Xharra, e vlerësoi figurën e tij.
“Dr. Bujari e jetoi profesionin e tij si një mision. Në çdo orë të ditës, në çdo situatë, ai ishte aty ku duhej – pranë pacientit. Për dekada me radhë, Dr. Bujari u shërbeu qytetarëve me përgjegjësi dhe integritet”, u shpreh Xharra.
Në emër të familjes falënderoi Dr. Enis Demiri, i cili ka ndjekur gjurmët profesionale të të atit në fushën e kardiologjisë.
Dr. Bujar Demiri ndërroi jetë më 15 mars 2026 dhe u varros në Prizren, duke lënë pas një kontribut të çmuar në shërbim të pacientëve dhe sistemit shëndetësor./PrizrenPress.com/
Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/