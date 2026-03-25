Përkujtohen 68 të vrarët e masakrës së Fortesës

By admin

Në 27-vjetorin e ngjarjes tragjike të pranverës së vitit 1999, sot u përkujtuan 68 civilët e vrarë dhe të masakruar në fshatin Fortesë të Rahovecit, gjatë luftës në Kosovë.

Familjarë të viktimave, qytetarë dhe përfaqësues institucionalë u mblodhën për të nderuar kujtimin e të rënëve dhe për të rikujtuar sakrificën e tyre në një nga ngjarjet më të dhimbshme të luftës.

U theksua se sakrifica e tyre mbetet themel i lirisë së vendit dhe një obligim i përhershëm për kujtesë, respekt dhe përkushtim ndaj së vërtetës historike.

Lavdi e përjetshme dëshmorëve dhe martirëve./PrizrenPress.con/

Marketing

Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Më Shumë

Fokus

Në Prizren hapet ekspozita me veprat osmane në Hungari

Ambasada e Hungarisë në Kosovo, në bashkëpunim me Komunën e Prizren, organizoi mbrëmë ekspozitën fotografike “Veprat osmane në Hungari” në Galerinë e Shtëpisë së...
Fokus

Arrestohet i dyshuari për aksidentin me fatalitet në rrugën Prizren–Gjakovë

Një aksident i rëndë trafiku ka ndodhur më 22 mars 2026 rreth orës 18:20 në fshatin Pirane, në rrugën Prizren–Gjakovë, ku një person ka...

Besimtarët myslimanë sot festojnë Fitër Bajramin

Spitali i Prizrenit forcon bashkëpunimin me strukturat komunale

Sulm fizik në fshatin Babindoll të Rahovecit: Tre të arrestuar, viktima dërgohet në spital

KosInvest hapi sot zyrën e re në Suharekë

Liria përmbys 2 Korrikun, fiton tri pikë të mëdha

37 aksidente dhe mbi 1 mijë gjoba trafiku për 24 orë në Kosovë

Shpallje të pavlefshme nga Kenan Idrizaj

Anderson e Wooten mungojnë ndaj Prishtinës, rikthimi i tyre pritet shpejt

Sot varroset Asllan Musliu në Prizren, njëri nga viktimat e aksidentit tragjik në Austri

Hapet Qendra e re e Mjekësisë Familjare në Kijevë

Totaj viziton KBI-në e Prizrenit dhe uron besimtarët për Fitër Bajram

Aktgjykim lirues, përforcon narrativën e luftës për liri dhe pavarësi

Goditet nga vetura, vdes një 81 vjeçar në Piranë të Prizrenit

Vdes Chuck Norris, aktori ikonik i filmave aksion

