Prizren
Përurohet Qendra Sportive në Bukosh

By admin

Në fshatin Bukosh të Suharekës është përuruar sot qendra e re sportive, një investim që synon zhvillimin e sportit dhe rritjen e aktiviteteve fizike në komunitet.

Në ceremoninë e përurimit mori pjesë edhe kryetari i Komunës së Suharekës, Bali Muharremaj, i cili theksoi se ky është një hap i rëndësishëm për krijimin e mundësive të reja për të rinjtë dhe komunitetin, si dhe për përmirësimin e infrastrukturës sportive në fshat.

Sipas komunës, ky objekt do të shërbejë si hapësirë moderne për stërvitje, aktivitete sportive dhe organizimin e ngjarjeve komunitare, duke kontribuar në promovimin e jetës së shëndetshme dhe edukimit fizik./PrizrenPress.com/

Kategoritë

