Rahoveci “trondit” Gjakovën, fitore gjigante për mbijetesë

Rahoveci 029 ka shënuar një fitore tejet të rëndësishme në transfertë, duke mposhtur Vëllaznimin me rezultat 63-67, në një duel dramatik që mund të rezultojë vendimtar në luftën për mbijetesë.

Vendasit e nisën më mirë takimin, duke krijuar epërsi në pjesën e parë (17-11, 12-13) për ta mbyllur atë me shifra 29-24. Por, në pjesën e dytë, mysafirët reaguan fuqishëm (14-22, 20-21), duke përmbysur gjithçka dhe duke marrë një fitore të madhe në fund.

Heroi i mbrëmjes ishte Bardh Rexha, i cili shkëlqeu nga distanca me 5 treshe nga 6 tentime, duke e mbyllur ndeshjen me 15 pikë. Me nga 15 pikë kontribuuan edhe Kentrell Pullian dhe J’von McCormick, ndërsa Adonis Thomas shtoi 10 pikë të vlefshme.

Në anën tjetër, për Vëllaznimin, nuk mjaftuan paraqitjet e Andrew Gordon me 15 pikë dhe Ziggy Reid e Jericole Hellems me nga 13 pikë secili.

Pas 26 xhirove, Rahoveci 029 dhe Prishtina ndajnë pozitën e parafundit me nga 9 fitore e 17 humbje, ndërsa Vëllaznimi mbetet i fundit me 8 fitore e 18 humbje.

Në xhiron e ardhshme, Rahoveci pret Trepçën, ndërsa Vëllaznimi udhëton për t’u përballur me Prishtinën—dy sfida që pritet të kenë peshë të madhe në renditjen finale./PrizrenPress.com/

