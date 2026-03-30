Përkujtohet dëshmori Xhevdet Morina në 27-vjetorin e rënies

By admin

Në 27-vjetorin e rënies heroike është përkujtuar dëshmori i kombit, Xhevdet Qazim Morina, i cili ra më 30 mars 1999 gjatë luftimeve në vendin e njohur si “Trojet”, sot i quajtur edhe “Kalaja e Dëshmorëve”, në Astrazup, në malet mes Astrazupit dhe Rahovecit.

Me këtë rast, pranë lapidarit të ngritur në vendin e rënies, u bënë homazhe dhe u vendosën kurora lulesh në nderim të jetës dhe sakrificës së tij për lirinë e vendit.

Në ceremoninë përkujtimore morën pjesë kryetari i Komunës së Malishevës, Ekrem Kastrati, kryetari i Komunës së Rahovecit, Smajl Latifi, kryetari i degës së OVL të UÇK-së në Malishevë, Metush Kryeziu, përfaqësues të nëndegës së OVL të UÇK-së në Astrazup, bashkëluftëtarë, familjarë dhe qytetarë të shumtë.

Me këtë rast, Ekrem Kastrati theksoi rëndësinë e kujtimit të përhershëm për dëshmorët e lirisë, duke u shprehur se sakrifica dhe guximi i tyre mbeten frymëzim për brezat, ndërsa kujtimi për ta do të jetojë gjithmonë në historinë dhe ndërgjegjen kombëtare.

Aktiviteti përkujtimor është organizuar nga Shoqata e Familjeve të Dëshmorëve në Malishevë, OVL e UÇK-së – dega në Malishevë dhe nëndega e saj në Astrazup./PrizrenPress.com/

Previous article
Nis seanca në Apel në rastin e Dibran Hoxhës
Next article
Olimpiada e Kimisë mbahet me sukses në Suharekë

Më Shumë

Lajme

Gratë malishevase nderohen me mirënjohje për kontributin e tyre në shoqëri

Në një ceremoni të veçantë dhe plot emocion, të organizuar nga Zyra për Barazi Gjinore në Komunën e Malishevë, nën drejtimin e Vera Bytyçi,...
Lajme

Mbrojtja: Asnjë provë kundër Thaçit, kërkohet lirimi i menjëhershëm

Procesi gjyqësor ndaj Hashim Thaçit në Hagë ka hyrë në fazën përfundimtare, pas më shumë se 33 muajsh shqyrtim provash dhe dëgjim të qindra...

Një dashuri dhe shtatë faje

Pa gola në “Përparim Thaçi”: Prizreni dhe Rilindja 1974 ndajnë pikët

Junior 06 kampion të Kupës së Kosovës U14

Akademi Përkujtimore për 25-vjetorin e rënies së Komandant Malishevës

Në Retijë dhe Opterushë përkujtohen dëshmorët dhe martirët e lirisë

Të dielën ndryshohet ora, akrepat shkojnë 60 minuta para

Krusha e Madhe përkujton dëshmorët me dhurim gjaku dhe fidanë |VIDEO

Media sllovake për ndeshjen pas humbjes: “U shembëm si një shtëpi prej letrash”

Dorëzohet në polici personi i kërkuar në Suharekë

Gjenden mbetje të eshtrave në Rahovec, dyshohen se i përkasin një personi të zhdukur gjatë luftës

Në Prizren hapet ekspozita me veprat osmane në Hungari

P.C Prizreni shpallet kampion i stinorit të rregullt me fitore bindëse

Dardanët sot mbajnë stërvitjen e fundit para finales me Turqinë

Nxënësi i shkollës dyshohet se është sulmuar nga kujdestarja e klasës në Prizren, intervistohet nga policia

