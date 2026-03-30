Përkujtohet dëshmori Xhevdet Morina në 27-vjetorin e rënies

Në 27-vjetorin e rënies heroike është përkujtuar dëshmori i kombit, Xhevdet Qazim Morina, i cili ra më 30 mars 1999 gjatë luftimeve në vendin e njohur si “Trojet”, sot i quajtur edhe “Kalaja e Dëshmorëve”, në Astrazup, në malet mes Astrazupit dhe Rahovecit.
Me këtë rast, pranë lapidarit të ngritur në vendin e rënies, u bënë homazhe dhe u vendosën kurora lulesh në nderim të jetës dhe sakrificës së tij për lirinë e vendit.
Në ceremoninë përkujtimore morën pjesë kryetari i Komunës së Malishevës, Ekrem Kastrati, kryetari i Komunës së Rahovecit, Smajl Latifi, kryetari i degës së OVL të UÇK-së në Malishevë, Metush Kryeziu, përfaqësues të nëndegës së OVL të UÇK-së në Astrazup, bashkëluftëtarë, familjarë dhe qytetarë të shumtë.
Me këtë rast, Ekrem Kastrati theksoi rëndësinë e kujtimit të përhershëm për dëshmorët e lirisë, duke u shprehur se sakrifica dhe guximi i tyre mbeten frymëzim për brezat, ndërsa kujtimi për ta do të jetojë gjithmonë në historinë dhe ndërgjegjen kombëtare.
Aktiviteti përkujtimor është organizuar nga Shoqata e Familjeve të Dëshmorëve në Malishevë, OVL e UÇK-së – dega në Malishevë dhe nëndega e saj në Astrazup./PrizrenPress.com/
