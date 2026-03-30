Olimpiada e Kimisë mbahet me sukses në Suharekë

Në Komunën e Suharekës është organizuar me sukses Olimpiada e Kimisë, ku morën pjesë nxënës nga shkollat e mesme të larta të kësaj komune.
Sipas njoftimit të Drejtorisë Komunale të Arsimit, aktiviteti u zhvillua në një atmosferë të rregullt, korrekte dhe konkurruese, duke dëshmuar përkushtimin e nxënësve dhe mësimdhënësve në rritjen e cilësisë së arsimit dhe promovimin e dijes shkencore.
Gara u realizua në përputhje të plotë me rregullat dhe kriteret e përcaktuara, duke garantuar një proces transparent, të drejtë dhe të barabartë për të gjithë pjesëmarrësit.
Drejtori i DKA-së, Remzi Bajselmani, shprehu mirënjohje për nxënësit, mësimdhënësit, drejtorët e shkollave dhe organizatorët për angazhimin dhe kontributin e tyre në realizimin me sukses të kësaj olimpiade.
Në fund, ai uroi të gjithë nxënësit për përkushtimin dhe rezultatet e arritura, duke u dëshiruar suksese të mëtejshme në garat në nivel republikan./PrizrenPress.com/
