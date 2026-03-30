Olimpiada e Kimisë mbahet me sukses në Suharekë

By admin

Në Komunën e Suharekës është organizuar me sukses Olimpiada e Kimisë, ku morën pjesë nxënës nga shkollat e mesme të larta të kësaj komune.

Sipas njoftimit të Drejtorisë Komunale të Arsimit, aktiviteti u zhvillua në një atmosferë të rregullt, korrekte dhe konkurruese, duke dëshmuar përkushtimin e nxënësve dhe mësimdhënësve në rritjen e cilësisë së arsimit dhe promovimin e dijes shkencore.

Gara u realizua në përputhje të plotë me rregullat dhe kriteret e përcaktuara, duke garantuar një proces transparent, të drejtë dhe të barabartë për të gjithë pjesëmarrësit.

Drejtori i DKA-së, Remzi Bajselmani, shprehu mirënjohje për nxënësit, mësimdhënësit, drejtorët e shkollave dhe organizatorët për angazhimin dhe kontributin e tyre në realizimin me sukses të kësaj olimpiade.

Në fund, ai uroi të gjithë nxënësit për përkushtimin dhe rezultatet e arritura, duke u dëshiruar suksese të mëtejshme në garat në nivel republikan./PrizrenPress.com/

Marketing

Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

