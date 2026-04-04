Vajzat U18 të Bashkimit fituese të Kupës

Vajzat e grupmoshës U18 të Bashkimit janë shpallur fituese të Kupës, duke kurorëzuar një sezon të suksesshëm me një trofe të merituar.
Në ndeshjen finale, ato treguan përkushtim, disiplinë dhe shpirt gare, duke dominuar përballjen ndaj vajzave U18 të Pressingut dhe duke siguruar titullin e çmuar.
Ky sukses vjen si rezultat i punës së vazhdueshme gjatë gjithë sezonit dhe angazhimit të madh të lojtareve dhe stafit teknik, duke konfirmuar potencialin e madh të gjeneratës së re të Bashkimit./PrizrenPress.com/
Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
