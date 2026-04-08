Aksioni për pastrimin e Malishevës shtrihet në fshatrat Panorc, Rud dhe Llapçevë

Ka vazhduar sot aksioni për pastrimin e ambientit “Për Malishevën e pastër”, i cili po zbatohet në disa fshatra të komunës me qëllim të largimit të mbeturinave dhe rritjes së vetëdijes qytetare për mbrojtjen e mjedisit.

Sipas komunës, në kuadër të aktiviteteve të sotme, është bërë grumbullimi i mbeturinave në hapësirat publike në fshatrat Panorc, Rud dhe Llapçevë, raporton PrizrenPress.

Në aksion kanë marrë pjesë zyrtarë komunalë të udhëhequr nga nënkryetari i Komunës së Malishevës, Vesel Krasniqi, qytetarë, si dhe njësia LMT (Liaison Monitoring Team) e KFOR-it në Malishevë, me mbështetjen e njësisë së “Eko-Regjionit”.

Përveç pastrimit, në disa zona janë vendosur edhe shenja sensibilizuese dhe janë mbjellë fidanë për gjelbërimin e hapësirave publike.

“Ky aksion do të vazhdojë deri në përfshirjen e të gjitha fshatrave të komunës, me qëllim të sensibilizimit të qytetarëve për ruajtjen e mjedisit dhe për të mbajtur Malishevën ndër komunat më të pastra në vend”, thuhet në njoftim./PrizrenPress.com/

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

