E mërkurë, 8 Prill, 2026
FBK sqaron skenarët: Si vendoset vendi i katërt dhe mbijetesa në Superligë

Federata e Basketbollit të Kosovës ka dhënë sqarime zyrtare për skenarët e mundshëm në xhiron e fundit të Superliga e Kosovës në basketboll, ku pritet të vendosen pozitat për play-off dhe skuadrat që do të luftojnë për mbijetesë.

Sipas FBK-së, gara mbetet e hapur për vendin e katërt, ku Golden Eagle Ylli dhe Peja janë në garë direkte. Nëse Ylli fiton, atëherë siguron vendin e katërt, ndërsa në rast humbjeje dhe fitoreje të Pejës, pozita i takon skuadrës nga Peja.

Ndërkohë, beteja më e fortë zhvillohet për vendin e gjashtë dhe mbijetesën, ku Sigal Prishtina ka 37 pikë, ndërsa Vëllaznimi dhe Rahoveci 029 kanë nga 36 pikë, raporton PrizrenPress.

FBK ka paraqitur tre skenarë të mundshëm:

Skenari 1: Nëse fiton Vëllaznimi dhe humbasin Prishtina e Rahoveci, renditja do të jetë: vendi i 6-të Vëllaznimi, i 7-ti Prishtina dhe i 8-ti Rahoveci.

Skenari 2: Nëse fitojnë Rahoveci dhe Vëllaznimi, ndërsa humbet Prishtina, atëherë vendi i 6-të i takon Prishtinës, i 7-ti Rahovecit dhe i 8-ti Vëllaznimit.

Skenari 3: Nëse fitojnë të tre skuadrat – Prishtina, Vëllaznimi dhe Rahoveci – atëherë renditja mbetet: vendi i 6-të Prishtina, i 7-ti Rahoveci dhe i 8-ti Vëllaznimi.

Kështu, xhiroja e fundit pritet të sjellë vendime dramatike për renditjen përfundimtare dhe fatin e skuadrave në elitën e basketbollit kosovar./PrizrenPress.com/

Marketing

Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Vazhdojnë punimet në Tregun e Gjelbër dhe parkingun nëntokësor në Prizren
Defekt në rrjetin e ujësjellësit në Drenocë, pritet rënie e presionit të ujit

Tingujt e Festivalit të Muzikës pushtojnë Prizrenin

Kushdo që kaloi kah qendra e Prizrenit nga mesdita e së martës e deri pasdite, veç bukurive natyrore që pa, arriti të kënaqet edhe...
Ndërron jetë ish-ushtari i UÇK-së, Mustafë Gashi nga Suhareka

Ka ndërruar jetë ish-ushtari i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Mustafë Gashi nga Suhareka. Lajmi për vdekjen e tij është bërë i ditur nga familjarët...

Alley Oop në Suharekë

Ylli me fitore të vlefshme në luftë për vendin e katërt

Në Malishevë vijon aksionin për pastrimin e hapësirave publike

Suhareka nderon Yllin me Simbol të Komunës

Një qytet, një derbi, një betejë: Liria – Prizreni sot luhet pa shikues

Bamforth i jashtëzakonshëm, shpallet MVP

Delegacioni i ZKA-së në Prizren, theksohet bashkëpunimi institucional

Komuna e Prizrenit shpall thirrje për mbështetje financiare për OJQ-të dhe individët në kulturë, rini dhe sport

Xhiroja e fundit e Superligës: Beteja vendimtare për play-off dhe mbijetesë

Totaj për rrugën Tetovë-Prizren: Nuk e dimë çka po punohet, ka mungesë transparence

Vajzat U18 të Bashkimit fituese të Kupës

Zjarr në një fabrikë në Prizren, një punëtor dërgohet në spital – dëmi rreth 400 mijë euro

Dom Kelmend Spaqi varroset sot në Velezhë të Prizrenit

Suhareka përkujton dëshmorët dhe martirët e Greikocit dhe Vraniçit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com.

