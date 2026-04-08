Prizren
E mërkurë, 8 Prill, 2026
Defekt në rrjetin e ujësjellësit në Drenocë, pritet rënie e presionit të ujit

Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Hidroregjioni Jugor” ka njoftuar për një defekt të shkaktuar në rrjetin transportues të ujit në fshatin Drenocë të Malishevës.

Sipas njoftimit, gjatë ditës së sotme ekipet operative kanë hasur në një defekt në gypin transportues me diametër fi 315 mm, në linjën Senik–Drenocë, si pasojë e rrëshqitjes së një mase të madhe dheu.

“Si rezultat i këtij defekti, tek konsumatorët e këtij fshati do të ketë rënie të presionit të ujit”, thuhet në njoftim.

Tutje bëhet e ditur se ekipet janë në terren dhe po punojnë për krijimin e kushteve për sanimin e defektit, pavarësisht terrenit të vështirë.

Nga kjo kompani kërkohet mirëkuptim nga qytetarët deri në evitimin e plotë të problemit./PrizrenPress.com/

FBK sqaron skenarët: Si vendoset vendi i katërt dhe mbijetesa në Superligë
DKRSM-ja në Suharekë fton qytetarët të kontribuojnë për pasurimin e Muzeut të Edukimit

Gjendet pa shenja jete një 53-vjeçar në Prizren

Një person është gjetur pa shenja jete në orët e hershme të mëngjesit në Prizren. Zëdhënësi i Policisë për Regjionin e Prizrenit, Shaqir Bytyqi, ka...
DKRSM-ja në Suharekë fton qytetarët të kontribuojnë për pasurimin e Muzeut të Edukimit

Drejtoria për Kulturë, Rini, Sport dhe Mërgatë në Komunën e Suharekës ka publikuar një thirrje publike drejtuar qytetarëve, me qëllim pasurimin e Muzeut të...

Shkatërrohet laboratori i drogës në Prizren, Prokuroria kërkon paraburgim për të pandehurit

Digjet kamioni në autostradën “Ibrahim Rugova”, pramje dramatike

DKA-ja në Prizren dhe Fakulteti Filologjik drejt bashkëpunimit për zhvillim profesional në arsim

Trepça e pandalshme, 19 fitore radhazi me triumfin në Rahovec

Banorët e lagjes “Vëllezërit Stavileci” në Prizren ngrenë shqetësime për ujësjellësin, energjinë dhe parkingjet

Asfaltohet segmenti rrugor prej 160 metrash në Gjonaj

Hedh mbeturina në hapësirë publike, gjobitet me 200 euro dhe detyrohet t’i pastrojë në Suharekë

Arrestohen tre të dyshuar për vjedhje në Prizren

Universiteti i Prizrenit merr kryesimin e Asociacionit të Universiteteve Ballkanike

Peja 03 pret Bashkimin në finalen e dytë të Play-off-it

Përballje të jashtëzakonshme në javën e 27-të të Superligës

Dy budallaki dhe një djallëzi

Marca: Lotët e një “luftëtari”

Kryeziu: 94 raste të korrupsionit i kemi përfunduar gjatë vitit 2025

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

