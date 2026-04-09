Bashkimi përqendrohet te Play-Off-i pas përfundimit të sezonit të rregullt

Bashkimi ka përmbyllur sezonin e rregullt në Superliga e Kosovës në basketboll me bilanc prej 20 fitoresh dhe 8 humbjesh, duke konfirmuar formën e mirë para fazës vendimtare të kampionatit.
Prizrenasit e mbyllën këtë fazë me fitore bindëse ndaj Borës, ndërsa tashmë e kanë të siguruar kualifikimin direkt në gjysmëfinale të “play-off”-it, raporton PrizrenPress.
Pas përfundimit të sezonit të rregullt, nga klubi është vlerësuar rrugëtimi i deritanishëm dhe është theksuar se e gjithë vëmendja tashmë është te ndeshjet vendimtare.
“Sezoni i rregullt u mbyll me 20 fitore dhe 8 humbje. Një rrugëtim i fortë, me shumë punë dhe përkushtim nga e gjithë skuadra. Faleminderit tifozëve për përkrahjen gjatë gjithë sezonit – energjia juaj ka bërë diferencën. Tani fokusi kalon te Play-Off-i. Shihemi në ndeshjet më të rëndësishme të sezonit, gati për sfidat që na presin”, thuhet në reagimin e Bashkimit./PrizrenPress.com/
