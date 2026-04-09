Bashkimi përqendrohet te Play-Off-i pas përfundimit të sezonit të rregullt

By admin

Bashkimi ka përmbyllur sezonin e rregullt në Superliga e Kosovës në basketboll me bilanc prej 20 fitoresh dhe 8 humbjesh, duke konfirmuar formën e mirë para fazës vendimtare të kampionatit.

Prizrenasit e mbyllën këtë fazë me fitore bindëse ndaj Borës, ndërsa tashmë e kanë të siguruar kualifikimin direkt në gjysmëfinale të “play-off”-it, raporton PrizrenPress.

Pas përfundimit të sezonit të rregullt, nga klubi është vlerësuar rrugëtimi i deritanishëm dhe është theksuar se e gjithë vëmendja tashmë është te ndeshjet vendimtare.

“Sezoni i rregullt u mbyll me 20 fitore dhe 8 humbje. Një rrugëtim i fortë, me shumë punë dhe përkushtim nga e gjithë skuadra. Faleminderit tifozëve për përkrahjen gjatë gjithë sezonit – energjia juaj ka bërë diferencën. Tani fokusi kalon te Play-Off-i. Shihemi në ndeshjet më të rëndësishme të sezonit, gati për sfidat që na presin”, thuhet në reagimin e Bashkimit./PrizrenPress.com/

Marketing

Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

