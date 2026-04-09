Ramush Haradinaj në Has për ditëlindjen e Shejh Xhemajliut

Në Has është shënuar ditëlindja e Shejh Xhemajliut, ku kanë marrë pjesë miq, dashamirë dhe të ftuar nga zona të ndryshme, raporton PrizrenPress.
Në këtë ngjarje ka qenë i pranishëm edhe lideri i AAK-së, Ramush Haradinaj, i cili ka vlerësuar traditën dhe bashkimin në raste të tilla.
“Sot, në Hasin heroik dhe të traditës shqiptare, na bashkoi në ditëlindjen e tij Shejh Xhemajliu, pasuesi i Shejh Salihut, paraardhësit e të cilëve kanë nderuar kombin në çdo etapë historike, që nga Lidhja e Prizrenit e deri te lufta çlirimtare. U bashkofshim gjithmonë në gëzime!”, ka deklaruar Haradinaj./PrizrenPress.com/
Marketing
