5.9 C
Prizren
E premte, 10 Prill, 2026
Lajme

Ramush Haradinaj në Has për ditëlindjen e Shejh Xhemajliut

By admin

Në Has është shënuar ditëlindja e Shejh Xhemajliut, ku kanë marrë pjesë miq, dashamirë dhe të ftuar nga zona të ndryshme, raporton PrizrenPress.

Në këtë ngjarje ka qenë i pranishëm edhe lideri i AAK-së, Ramush Haradinaj, i cili ka vlerësuar traditën dhe bashkimin në raste të tilla.

“Sot, në Hasin heroik dhe të traditës shqiptare, na bashkoi në ditëlindjen e tij Shejh Xhemajliu, pasuesi i Shejh Salihut, paraardhësit e të cilëve kanë nderuar kombin në çdo etapë historike, që nga Lidhja e Prizrenit e deri te lufta çlirimtare. U bashkofshim gjithmonë në gëzime!”, ka deklaruar Haradinaj./PrizrenPress.com/

Gjeti një mjet shpërthyes duke punuar në një shtëpi në Rahovec, aktivizohet FSK-ja

Derisa ishte duke punuar në një shtëpi në Rahovec, një qytetar ka hasur në një mjet shpërthyes. Ngjarja ka ndodhur pasditen e së mërkurës, me...
Fokus

Vajzat U18 të Bashkimit sot në finalen e madhe, ftohen tifozët në “Sezai Surroi”

Vajzat e grupmoshës U18 të KBF Bashkimit kanë arritur në finalen e madhe të garës ndaj KBF Pressing-ut U18, pas një ecurie të suksesshme...

Ndahet nga jeta muzikanti prizrenas Florim Guhelli në moshën 58-vjeçare

Marca: Lotët e një “luftëtari”

DKA-ja në Prizren dhe Fakulteti Filologjik drejt bashkëpunimit për zhvillim profesional në arsim

Totaj uron Pashkët për besimtarët katolikë

Arrestohet një i dyshuar për vjedhje në Prizren, pranoi se ishte i përfshirë në së paku 5 raste

Mbijetesa e Rahovecit 029, Latifi e quan kapitull krenarie për qytetin

Angazhohen asistentë të rinj për nxënësit me nevoja të veçanta në Suharekë

Foto nga djegia e kamionit në autostradën “Ibrahim Rugova”, Policia: Shoferi dhe një pasagjer pa lëndime, shkoi ekipi i urgjencës

Tingujt e Festivalit të Muzikës pushtojnë Prizrenin

Ylli me fitore të vlefshme në luftë për vendin e katërt

Albulena Haxhiu: Don Kelmend Spaqi, meshtar dhe patriot që i shërbeu njerëzimit në kohët më të vështira

Banorët e lagjes “Vëllezërit Stavileci” në Prizren ngrenë shqetësime për ujësjellësin, energjinë dhe parkingjet

Universiteti i Prizrenit merr kryesimin e Asociacionit të Universiteteve Ballkanike

Hoxhallarët marrin pjesë në varrimin e Dom Kelmend Spaqit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com.

