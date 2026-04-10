Vazhdon aksioni i pastrimit në katër fshatra të Malishevës

Në kuadër të aksionit njëmujor “Për Malishevën e pastër”, sot ka vazhduar pastrimi i ambientit në fshatrat Llazicë, Balincë, Lubizhdë dhe Turjakë.

Në këtë aktivitet morën pjesë kryetari i Komunës së Malishevës, Ekrem Kastrati, nënkryetari dhe udhëheqësi i Task Forcës, Vesel Krasniqi, drejtorë të drejtorive komunale, zyrtarë komunalë, si dhe qytetarë, raporton PrizrenPress.

Kryetari Kastrati tha se ky aksion nuk përfundon me aktivitetet e ditës, por do të vazhdojë edhe në vijim, me synim të përhershëm për përmirësimin e gjendjes mjedisore.

“Pastrimi i ambientit që po bëjmë sot nuk përfundon me këtë aksion, por do të vazhdojë edhe më tej. Ne jemi të përkushtuar për mirëmbajtjen e ambientit nga mbeturinat, përfshirë edhe ato inerte. Mbi të gjitha, qëllimi ynë kryesor është vetëdijesimi i qytetarëve për rëndësinë e ruajtjes së ambientit të pastër”, tha Kastrati.

Ai theksoi se prilli është shpallur “Muaji i Ambientit”, ndërsa synimi i komunës është që Malisheva të renditet ndër komunat me ambientin më të pastër në vend./PrizrenPress.com/

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

