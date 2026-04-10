Vazhdon aksioni i pastrimit në katër fshatra të Malishevës

Në kuadër të aksionit njëmujor “Për Malishevën e pastër”, sot ka vazhduar pastrimi i ambientit në fshatrat Llazicë, Balincë, Lubizhdë dhe Turjakë.
Në këtë aktivitet morën pjesë kryetari i Komunës së Malishevës, Ekrem Kastrati, nënkryetari dhe udhëheqësi i Task Forcës, Vesel Krasniqi, drejtorë të drejtorive komunale, zyrtarë komunalë, si dhe qytetarë, raporton PrizrenPress.
Kryetari Kastrati tha se ky aksion nuk përfundon me aktivitetet e ditës, por do të vazhdojë edhe në vijim, me synim të përhershëm për përmirësimin e gjendjes mjedisore.
“Pastrimi i ambientit që po bëjmë sot nuk përfundon me këtë aksion, por do të vazhdojë edhe më tej. Ne jemi të përkushtuar për mirëmbajtjen e ambientit nga mbeturinat, përfshirë edhe ato inerte. Mbi të gjitha, qëllimi ynë kryesor është vetëdijesimi i qytetarëve për rëndësinë e ruajtjes së ambientit të pastër”, tha Kastrati.
Ai theksoi se prilli është shpallur “Muaji i Ambientit”, ndërsa synimi i komunës është që Malisheva të renditet ndër komunat me ambientin më të pastër në vend./PrizrenPress.com/
Marketing
