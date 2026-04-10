Vazhdon nisma “Një dëshirë për rrugën time” me banorët e lagjes “Lakuriq” në Prizren

Në kuadër të nismës “One Wish For My Street” (“Një dëshirë për rrugën time”), EC Ma Ndryshe ka vijuar aktivitetin pjesëmarrës me banorët e lagjes “Lakuriq” në Prizren, konkretisht në rrugën “Besnik Belloda” dhe zonat përreth.

Sipas njoftimit të EC Ma Ndryshe, qëllimi i këtij aktiviteti është mbledhja e kërkesave, shqetësimeve dhe nevojave të qytetarëve lidhur me hapësirat publike dhe kushtet e jetesës në lagjet e tyre.

“Gjatë aktivitetit, në hapësirat publike u vendos harta e lagjes, e cila shërbeu si mjet interaktiv për mbledhjen e komenteve, sugjerimeve dhe problemeve nga banorët. Aktiviteti u zhvillua përmes takimeve të drejtpërdrejta me qytetarë të moshave të ndryshme”, thuhet në njoftim, raporton PrizrenPress.

Në këtë proces, banorët kanë adresuar një sërë çështjesh që lidhen me jetën e përditshme në lagje. Ndër problemet më të theksuara janë mungesa e ndriçimit publik në shumë rrugë, mungesa e trotuareve dhe hapësirave të sigurta për këmbësorë, si dhe mungesa e parkingjeve për banorët. Po ashtu, është evidentuar mungesa e shportave për mbeturina në pothuajse të gjitha rrugët e lagjes.

Në njoftim theksohet gjithashtu se në disa zona janë ngritur shqetësime për gjendjen e infrastrukturës, përfshirë kanalizimin, qasjen e vështirësuar për automjete, mungesën e sinjalistikës rrugore dhe mungesën e trotuareve adekuate. Po ashtu, janë evidentuar gardhe të dëmtuara që paraqesin rrezik për fëmijët, si dhe fasada e kulme të amortizuara të objekteve banesore.

“Banorët kanë propozuar vendosjen e policëve të shtrirë për siguri rrugore, krijimin e vendkalimeve për këmbësorë, si dhe shtimin e shtigjeve për biçikleta. Gjithashtu është kërkuar më shumë gjelbërim, mbjellje pemësh, vendosje ulësesh dhe krijimi i këndeve të lojërave për fëmijë në hapësirat publike”, thuhet më tej në njoftim.

Të gjitha komentet dhe kërkesat e mbledhura gjatë aktivitetit do t’u përcillen institucioneve përkatëse, me qëllim adresimin e tyre dhe përmirësimin e kushteve të jetesës në lagjen “Lakuriq”.

Ky aktivitet realizohet në kuadër të projektit “Public Spaces 4 All”, të zbatuar nga EC Ma Ndryshe, me mbështetje nga Qeveria Gjermane dhe SECO, përmes GIZ Kosova./PrizrenPress.com/

