14.1 C
Prizren
E premte, 10 Prill, 2026
type here...

Lajme

Prizreni dhe OSBE forcojnë bashkëpunimin institucional

By admin

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ka pritur në takim ushtruesin e ri të detyrës së drejtorit të Qendrës Rajonale të OSBE-së në Prizren, Cristiano Barale, së bashku me bashkëpunëtorët e tij.

Në një postim në Facebook, Totaj ka bërë të ditur se në këtë takim është diskutuar për vazhdimin dhe thellimin e bashkëpunimit ndërinstitucional.

“Me kënaqësi prita sot ushtruesin e ri të detyrës së drejtorit të Qendrës Rajonale të OSBE-së në Prizren, Cristiano Barale, së bashku me bashkëpunëtorët e tij, me ç’rast e falënderova për bashkëpunimin korrekt të deritanishëm dhe diskutuam për forcimin e mëtejmë të marrëdhënieve si dhe për thellimin e bashkëpunimit në të ardhmen”, ka bërë të ditur Totaj./PrizrenPress.com/

Previous article
Përmbyllet konsultimi publik për Draft-Strategjinë e Komunikimit dhe Marrëdhënieve me Publikun 2026–2030 në Dragash
Next article
Inspektorati i Malishevës: Për hedhjen e mbeturinave në vende të palejuara gjobat nisin nga 200 euro

Më Shumë

Lajme

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne