Inspektorati i Malishevës: Për hedhjen e mbeturinave në vende të palejuara gjobat nisin nga 200 euro

Drejtoria e Inspektoratit në Komunën e Malishevës ka bërë të ditur se gjatë muajit prill është duke u zhvilluar aksioni i përgjithshëm për pastrimin e ambientit “Për Malishevën e pastër”, me qëllim largimin e mbeturinave të hedhura në mënyrë të papërgjegjshme, raporton PrizrenPress.

Sipas Inspektoratit, pastrimi po realizohet si në pronat publike ashtu edhe në ato private, ndërsa qytetarët janë ftuar të tregojnë kujdes dhe të mos hedhin mbeturina në vende të pacaktuara nga organet komunale.

“Çdo person që hedh mbeturina komunale apo inerte në vende të palejuara do të përballet me gjoba, sipas ligjeve dhe rregulloreve në fuqi për këtë fushë. Gjoba për shkelje të tilla fillon nga 200 euro”, thuhet në njoftim.

Po ashtu, Inspektorati ka bërë thirrje për bashkëpunim qytetar, duke kërkuar që rastet e shkeljeve të denoncohen në institucionet kompetente, përfshirë Inspektoratin Komunal dhe Policinë.

“Denoncimet mund të bëhen në çdo kohë… Faleminderit për bashkëpunim”, thuhet në njoftimin e nënshkruar nga drejtori i Drejtorisë së Inspektoratit, Jakup Gashi./PrizrenPress.com/

“Dita e Plisit” merr mbështetje – nismë për ruajtjen e traditës në Prizren

Iniciativa për organizimin e “Ditës së Plisit” në Prizren ka marrë mbështetje institucionale, si pjesë e përpjekjeve për ruajtjen dhe promovimin e traditave kombëtare. Kryetari...
Lajme

Çmimet maksimale të derivateve për sot: Nafta 1.86 €, Benzina 1.49 €

Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit, ka publikuar vendimin për çmimet maksimale të lejuara për shitjen e derivateve në tregun vendor, për ditën...

Vajzat U18 të Bashkimit sot në finalen e madhe, ftohen tifozët në “Sezai Surroi”

Vdiq një person në Prizren, u rrokullis me motor

Nga shkollat te rrugët: Suhareka diskuton problemet e sigurisë publike

Fitore e madhe e ‘Vreshtarëve’: Rahoveci 029 siguron mbijetesën në Superligë

Xhiroja e fundit e Superligës: Beteja vendimtare për play-off dhe mbijetesë

Afër 6 mijë shoferë gjobiten për përdorim të telefonit në Kosovë

Ylli me fitore të vlefshme në luftë për vendin e katërt

Aksioni për pastrimin e Malishevës shtrihet në fshatrat Panorc, Rud dhe Llapçevë

Bashkimi dhe Peja 03 ndeshen sot në finalen e tretë për titull kampioni

Hoxhallarët marrin pjesë në varrimin e Dom Kelmend Spaqit

Policia shqipton mbi 2 mijë e 500 gjoba trafiku brenda 24 orëve të fundit

Gjeti një mjet shpërthyes duke punuar në një shtëpi në Rahovec, aktivizohet FSK-ja

Vazhdojnë punimet në Tregun e Gjelbër dhe parkingun nëntokësor në Prizren

Prizrenasit në hall të madh me qentë endacakë

