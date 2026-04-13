Më 16 prill premiera e filmit “Karma”, do të shfaqet në Prishtinë e Prizren

Një histori për zgjedhjet dhe pasojat
KARMA është një dramedy që trajton një nga konceptet më të lashta dhe universale – ligjin e shkakut dhe pasojës. Filmi ndjek historinë e tre miqve që ribashkohen pas disa vitesh dhe vendosin të ndërmarrin një plan të pazakontë për të ndryshuar fatin e tyre. Por vendimet e nxituara i çojnë ata në një spirale ngjarjesh ku realiteti, absurdi dhe ironia përplasen vazhdimisht. Përmes një rrëfimi dinamik dhe shpeshherë provokues, filmi sjell në vëmendje idenë se askush nuk mund t’i shmanget pasojave të veprimeve të veta.
Kastë e pasur dhe prodhim ambicioz
Filmi përfshin një numër të madh aktorësh të njohur të skenës dhe ekranit kosovar, ndër ta: Agron Shala, Labinot Lajçi, Xhemi Agaj, Agron Krasniqi, Ilir Prapashtica, Vedat Haxhiislami, Kumrije Hoxha, Bislim Muçaj, Melihate Qena, etj. duke krijuar një ansambël të fuqishëm artistik.
Projekti është realizuar nga Prolog Film L.L.C., në bashkëprodhim me G-On Film Production, dhe është mbështetur nga Qendra Kinematografike e Kosovës. Me një kohëzgjatje prej 87 minutash dhe realizim në format 4K me audio True Surround 5.1, KARMA synon të ofrojë një përvojë të plotë kinematografike për publikun.
Një film që kërkon reflektim
Sipas regjisorit Esat Fejza, filmi nuk është vetëm një histori për t’u parë, por një përvojë për t’u ndjerë dhe reflektuar. Ai thekson se KARMA trajton tema si lakmia, tradhtia dhe kriza morale në shoqërinë bashkëkohore, duke i ftuar shikuesit të përballen me ndërgjegjen e tyre dhe të mendojnë për pasojat e zgjedhjeve që bëjnë në jetë.
Një ftesë për publikun
KARMA vjen si një përzierje e veçantë e dramës dhe komedisë, duke synuar të jetë njëkohësisht argëtuese dhe thellësisht reflektuese. Filmi pritet të rezonojë me publikun për shkak të temave universale dhe qasjes së tij emocionale. Në një kohë kur kinemaja gjithnjë e më shumë kërkon të ketë ndikim përtej ekranit, KARMA synon të mbetet në mendjen e shikuesit edhe pas përfundimit të tij.
