17.6 C
Prizren
E hënë, 13 Prill, 2026
type here...

Kulture

Më 16 prill premiera e filmit “Karma”, do të shfaqet në Prishtinë e Prizren

By admin

Industria filmike në Kosovë po pasurohet me një tjetër projekt ambicioz. Filmi i metrazhit të gjatë KARMA, me regji dhe skenar nga Esat Fejza dhe me producente Edona Kecmezin, pritet të vijë para publikut me një rrëfim të fuqishëm që ndërthur dramën, humorin dhe reflektimin social. Premiera e filmit do të mbahet më 16 prill 2026 në Cineplexx – Prishtinë dhe Prizren, duke shënuar një nga ngjarjet më të pritura kulturore të sezonit pranveror në vend.

Një histori për zgjedhjet dhe pasojat

KARMA është një dramedy që trajton një nga konceptet më të lashta dhe universale – ligjin e shkakut dhe pasojës. Filmi ndjek historinë e tre miqve që ribashkohen pas disa vitesh dhe vendosin të ndërmarrin një plan të pazakontë për të ndryshuar fatin e tyre. Por vendimet e nxituara i çojnë ata në një spirale ngjarjesh ku realiteti, absurdi dhe ironia përplasen vazhdimisht. Përmes një rrëfimi dinamik dhe shpeshherë provokues, filmi sjell në vëmendje idenë se askush nuk mund t’i shmanget pasojave të veprimeve të veta.

Kastë e pasur dhe prodhim ambicioz

Filmi përfshin një numër të madh aktorësh të njohur të skenës dhe ekranit kosovar, ndër ta: Agron Shala, Labinot Lajçi, Xhemi Agaj, Agron Krasniqi, Ilir Prapashtica, Vedat Haxhiislami, Kumrije Hoxha, Bislim Muçaj, Melihate Qena, etj. duke krijuar një ansambël të fuqishëm artistik.

Projekti është realizuar nga Prolog Film L.L.C., në bashkëprodhim me G-On Film Production, dhe është mbështetur nga Qendra Kinematografike e Kosovës. Me një kohëzgjatje prej 87 minutash dhe realizim në format 4K me audio True Surround 5.1, KARMA synon të ofrojë një përvojë të plotë kinematografike për publikun.

Një film që kërkon reflektim

Sipas regjisorit Esat Fejza, filmi nuk është vetëm një histori për t’u parë, por një përvojë për t’u ndjerë dhe reflektuar. Ai thekson se KARMA trajton tema si lakmia, tradhtia dhe kriza morale në shoqërinë bashkëkohore, duke i ftuar shikuesit të përballen me ndërgjegjen e tyre dhe të mendojnë për pasojat e zgjedhjeve që bëjnë në jetë.

Një ftesë për publikun

KARMA vjen si një përzierje e veçantë e dramës dhe komedisë, duke synuar të jetë njëkohësisht argëtuese dhe thellësisht reflektuese. Filmi pritet të rezonojë me publikun për shkak të temave universale dhe qasjes së tij emocionale. Në një kohë kur kinemaja gjithnjë e më shumë kërkon të ketë ndikim përtej ekranit, KARMA synon të mbetet në mendjen e shikuesit edhe pas përfundimit të tij.

Marketing

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!

Zbuloni materialet më të mira të tekstilit luksoz – Vizitoni pikat e Fa&Be Tex në Prizren!

Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne