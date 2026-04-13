P.C Prizreni siguron finalen e Ligës së Parë

By admin

Proton Cable Prizreni është kualifikuar në finalen e “Play-off”-it të Ligës së Parë të Meshkujve, duke mbyllur me sukses serinë gjysmëfinale ndaj Istogut.

Skuadra prizrenase triumfoi edhe në ndeshjen e dytë gjysmëfinale me rezultat 99:68, duke konfirmuar formën e lartë dhe dominimin në këtë fazë të garës, raporton PrizrenPress.

Me këtë fitore, Prizreni siguron biletën për finalen e madhe të sezonit pa pasur nevojë për ndeshje të tretë.

Në finalen e Ligës së Parë, Prizreni do të përballet me fituesin e gjysmëfinales tjetër mes Dritës dhe New Basketit, në kërkim të trofeut të kampionatit./PrizrenPress.com/

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com.

