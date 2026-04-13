“Afërdita përsëri në shkollë” rikthehet në Teatrin e Prizrenit

Teatri i Qytetit ‘Bekim Fehmiu’ në Prizren ka njoftuar rikthimin e shfaqjes për fëmijë “Afërdita përsëri në shkollë”, e cila do të jepet më 15 prill në ora 12:00.

“Shfaqja e dashur për fëmijë rikthehet me aventura të reja! Në skenë do të jenë personazhet e preferuara si Tom, Jerry, Popeye, Bluto dhe mësuesja Afërditë”, thuhet në njoftimin e teatrit, raporton PrizrenPress.

Po ashtu theksohet se përmes humorit dhe tregimeve argëtuese, fëmijët do të mësojnë si ta përdorin teknologjinë me kujdes dhe zgjuarsi.

Nga teatri ftohen të gjithë fëmijët, prindërit dhe mësuesit që të rezervojnë me kohë biletat dhe të jenë pjesë e kësaj dite teatrale.

“Ftojmë të gjithë fëmijët të vijnë në teatër dhe të kalojnë një ditë plot të qeshura dhe mësime të bukura! Prindër dhe mësues të dashur, rezervoni me kohë biletat për më të vegjlit tuaj”, theksohet në njoftim./PrizrenPress.com/

Previous article
Gola: Sakrifica e Lubizhdës, dëshmi e pashlyeshme e lirisë së Kosovës
Next article
P.C Prizreni siguron finalen e Ligës së Parë

Kryeprokurori Kryeziu: Prizreni ka qenë një ndër rastet me keqpërdorimet më të mëdha me rezultatet zgjedhore

Petrit Kryeziu, Kryeprokuror i Prokurorisë Themelore në Prizren, duke folur për rastet e manipulimeve me vota, tha se Prizreni ka qenë një prej rasteve...
Lajme

Policia shqipton mbi dy mijë gjoba trafiku brenda 24 orëve të fundit

Policia e Kosovës ka shqiptuar 2014 gjoba për kundërvajtësit e trafikut brenda 24 orëve të fundit. Në 24 orët e fundit janë raportuar disa aksidente...

Prizreni pjesë e Kupës Ndërkombëtare Ballkanike të Çiklizmit 2026

Më 16 prill premiera e filmit “Karma”, do të shfaqet në Prishtinë e Prizren

Fury rikthehet në ring, sfidon Makhmudovin

Fury rikthehet në ring me fitore, rrah Makhmudovin

Përmirësohet ndriçimi publik në disa lagje të Prizrenit

Përfundon restaurimi i Hanit të familjes Zajmi në Prizren

Asnjë panel në fushë: Çfarë po ndodh me parkun diellor milionësh në Rahovec?

Asfaltohet segmenti rrugor prej 160 metrash në Gjonaj

Malisheva në hall me mbeturinat

Kryeziu: 94 raste të korrupsionit i kemi përfunduar gjatë vitit 2025

Prizreni dhe OSBE forcojnë bashkëpunimin institucional

Anulohet repriza e “Komedisë së Zezë” në Prizren

Liria kërkon vazhdimësinë, përballet me Trepçën në Hajvali

FBK sqaron skenarët: Si vendoset vendi i katërt dhe mbijetesa në Superligë

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

