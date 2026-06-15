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Restaurimi i shtëpisë së Vehbi Haxhiut në Prizren drejt përfundimit

By admin

Restaurimi i shtëpisë së Vehbi Haxhiut, një prej objekteve me vlera të veçanta në Qendrën Historike të Prizrenit, po shkon drejt përfundimit.

Lajmin e ka bërë të ditur ministrja e Kulturës dhe Turizmit, Saranda Bogujevci, e cila theksoi rëndësinë e këtij projekti për ruajtjen e trashëgimisë kulturore.

“Restaurimi i shtëpisë së Vehbi Haxhiut në Qendrën Historike të Prizrenit po përmbyllet, duke ruajtur një pjesë të çmuar të trashëgimisë sonë kulturore”, ka deklaruar Bogujevci, raporton PrizrenPress.

Objekti konsiderohet pjesë e rëndësishme e trashëgimisë arkitekturore të Prizrenit dhe restaurimi i tij synon ruajtjen e vlerave historike e kulturore, si dhe transmetimin e tyre te brezat e ardhshëm.

Projekti është pjesë e angazhimeve institucionale për mbrojtjen, konservimin dhe promovimin e trashëgimisë kulturore në Qendrën Historike të Prizrenit./PrizrenPress.com/

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