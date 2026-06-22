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Mbi 1700 gjoba ndaj shoferëve që nuk respktuan rregullat në 24 orët e fundit

By admin

Policia e Kosovës ka publikuar statistikat e trafikut për 24 orët e fundit, sipas të cilave nuk është shënuar asnjë aksident trafiku me fatalitet.

Gjatë kësaj periudhe janë regjistruar 21 aksidente trafiku me persona të lënduar, ndërsa 14 aksidente të tjera kanë përfunduar vetëm me dëme materiale.

Në kuadër të aktiviteteve për sigurinë në komunikacion, Policia e Kosovës ka shqiptuar gjithsej 1,734 tiketa trafiku ndaj drejtuesve të automjeteve që kanë shkelur rregullat e qarkullimit rrugor.

Policia u ka bërë thirrje të gjithë pjesëmarrësve në trafik që të respektojnë rregullat e komunikacionit, të përshtatin shpejtësinë me kushtet e rrugës dhe të tregojnë kujdes të shtuar për të parandaluar aksidentet.

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