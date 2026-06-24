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KEDS-i me punime në rrjet, reduktime në Prizren

By admin

KEDS ka njoftuar se disa vende do të mbesin pa energji elektrike sot, për shkak të punimeve në rrjet.

Përmes një njoftimi për media, KEDS-i ka bërë me dije se cilat janë zonat që do të privohen përkohësisht nga energjia elektrike.

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Harta e punimeve është si në vijim:

Prizren

Punime të domosdoshme për siguri të sistemit

1.

Nga TS 35/10 kV Zhuri do të ndërpritet:

Dalja 10kV Dobrusht-Gorozhup J07 (kodi: 30035008) nga ora 10:00 deri në 15:30.

Vendet: Gorozhubi, Mile, Plane dhe një pjesë e Zhurit.

Arsyeja: Mirëmbajtje preventive. Intervenim në eliminimin e defekteve dhe të gjeturave nga inspektimi me dron.

2.

Nga TS 35/10[kV] Zhuri do të ndërprehet:

Dalja 10kV J03 Zhuri (kodi: 30035003) nga ora 10:30 deri 16:00.

Vendet: Zhuri, Zhur i Ri, Gurishtë (Zhur), Zhur Lagjja Begaj, Nasuf (Badallaj), Zhur Lagjja Gavazaj.

Arsyeja: Ngritja e shtyllave të TM dhe bartja e përçuesve në shtyllat e reja.

Punime në projekte investive

1.

Nga TS 35/10 kV Dragash do të ndërpritet:

Dalja 10kV Bresana (kodi: 30036007) prej orës 09:00 deri në orën 17:00.

Vendet: Fshatrat: Blaq, Brodosanë, Buzez, Kuk, Kuklibeg, Zaplluxhë. Afariste: N.P.T. “Mulliri” Buzez, N.T.P. Qumshtorja Sharri Kuk, Restoran Opoja.

Arsyeja: Punime të planifikuara në projektin investiv Zaplluxhë 3, Lot 17/2022 (energjizimi i rrjetit të ri të tensionit të mesëm si dhe zhvendosja e trafos brenda projektit).

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