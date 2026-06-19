Sport

Kampionati i ri nis më 15 gusht

By admin

Federata e Futbollit e Kosovës njofton se garat në Superligë dhe në Ligën e Parë për edicionin garues 2026/27 do të fillojnë më 15 gusht.

Fillimi i kampionatit në mesin e muajit gusht do t’u mundësojë skuadrave kohë të mjaftueshme për fazën përgatitore verore, zhvillimin e ndeshjeve kontrolluese dhe kompletimin e skuadrave para nisjes së garave zyrtare.

Ndërkohë, organet e FFK-së janë duke finalizuar të gjitha përgatitjet organizative për sezonin e ri, teksa detajet lidhur me shortin e garave, orarin e ndeshjeve dhe kalendarin për sezonin 2026/27 do të bëhen të ditura në javët në vijim./PrizrenPress.com/

Marketing

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Zyrtari i IT-së në Suharekë nderohet me mirënjohje për shërbimin civil
Next article
Akreditohen dy programe të Fakultetit të Filologjisë në UPZ

Më Shumë

Lajme

50 aksidente trafiku dhe 2064 gjoba brenda 24 orëve

Policia e Kosovës ka njoftuar për statistikat e përgjithshme për 24 orët e fundit, gjatë të cilave janë regjistruar dhjetëra aksidente trafiku dhe janë...
Sport

Bylbyl Sokoli largohet nga Malisheva

KF Malisheva ka njoftuar zyrtarisht përfundimin e bashkëpunimit me kryetrajnerin Bylbyl Sokoli. Sipas komunikatës së klubit, vendimi është marrë pas një takimi dhe analize të...

Auditori gjen paqartësi në tenderin për blerjen e dy autoambulancave në Prizren

Vreshtarët përfitues në Rahovec mund të furnizohen me preparat për luftimin e cikadës

Mimoza Ahmeti fiton Ferma Vip 3

Vedat Muriqi mbërrin në Stamboll, pritet nga tifozët e Fenerbahçes

Aksident i rëndë në autostradën “Ibrahim Rugova”

Kurti viziton ekspozitën digjitale kushtuar Ukshin Hotit në Krushë të Madhe

Murati njofton se të hënën ekzekutohen shtesat për sektorin privat: Për studentët do t’ju njoftojmë sapo listat të jenë gati

Tragjedia në Prizren: Arrestohen dy persona, në mesin e tyre një 16-vjeçar

Vedat Muriqi në Prizren, gëzon nxënësit e shkollës “Mustafa Bakiu”

Dragashi diskuton inventarizimin e shërbimeve komunale dhe planin zhvillimor komunal

Pas shpërthimit në Prizren, avokati Kadolli: Nuk dyshoj në askënd

62 aksidente trafiku në 24 orët e fundit, janë shqiptuar 1880 gjoba

Malisheva dhe Ballkani mësojnë kundërshtarët në Ligën e Konferencës

Arrestohet 27-vjeçari i dyshuar për vjedhje të rëndë në Suharekë

Lajmet e Fundit