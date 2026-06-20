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Vidhen dy vetura në Prizren

By admin

Në Prizren janë raportuar dy raste të vjedhjes së veturave në lokacione të ndryshme, të cilat janë duke u hetuar nga organet kompetente.

Rasti i parë ka ndodhur më 17.06.2026 në rrugën “Ankara”, ku ankuesi mashkull kosovar ka raportuar se persona të panjohur i kanë vjedhur veturën e tij.

Rasti i dytë është regjistruar në rrugën “Durak Rada”, në periudhën 19–20.06.2026, ku gjithashtu një mashkull kosovar ka raportuar vjedhjen e veturës së tij nga persona të panjohur.

Policia ka bërë të ditur se të dy rastet janë nën hetime.

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