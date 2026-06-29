Universiteti i Prishtinës hap konkursin për pranimin e studentëve për vitin akademik 2026/2027

Universiteti i Prishtinës ka hapur konkursin për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve në nivelin baçelor dhe master për vitin akademik 2026/2027.
Sipas njoftimit, programet e studimit të ofruara nga Universiteti i Prishtinës mbulojnë fusha të ndryshme akademike dhe janë të dizajnuara për të përgatitur studentët për sfidat e tregut të punës, duke i pajisur me njohuritë dhe aftësitë e nevojshme për zhvillim profesional dhe personal.
Universiteti synon të krijojë një ambient të favorshëm akademik, ku studentët mund të zhvillohen intelektualisht dhe të arrijnë objektivat e tyre në karrierë.
Studentët dhe maturantët ftohen të aplikojnë dhe të bëhen pjesë e universitetit më të madh publik në vend, i njohur për traditë dhe cilësi në arsim.
Më shumë informacione dhe aplikimi mund të bëhen përmes faqes zyrtare:
Universiteti i Prishtinës – Konkursi për pranim