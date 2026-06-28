Sport

Useini vazhdon me Lirinë edhe për sezonin e ri

By admin

FC Liria ka konfirmuar vazhdimin e bashkëpunimit me Meti Useinin edhe për sezonin e ri, duke ruajtur në skuadër një nga lojtarët me më shumë përvojë dhe kontribut në fanellën bardhezi.

Klubi prizrenas vlerësoi lart paraqitjet, profesionalizmin dhe përkushtimin e treguar nga Useini, duke theksuar se vazhdimi i bashkëpunimit ishte një hap i natyrshëm për të dyja palët.

“Paraqitjet e tij, profesionalizmi dhe përkushtimi i treguar me fanellën bardhezi kanë bërë që vazhdimi i bashkëpunimit të jetë një hap i natyrshëm për të dyja palët”, thuhet në njoftimin e klubit.

Nga Liria janë shprehur të bindur se përvoja, karakteri dhe cilësitë e Meti Useinit do të jenë sërish një vlerë e madhe për ekipin në sezonin e ri./PrizrenPress.com/

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