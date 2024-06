Haliti: S’kishte plan për vrasjen e Rugovës në Tiranë

Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Xhavit Haliti, në një postim në Facebook, edhe njëherë flet lidhur me uljen e aeroplanit në Aeroportin e Rinasit në Tiranë, me anëtarët e delegacionit të Kosovës në Konferencën e Rambujes.

Haliti në një postim në rrjetin social Facebook, thotë se e sqaron një të vërteta lidhur me uljen e aeroplanit në Aeroportin e Rinasit në Tiranë, me anëtarët e delegacionit të Kosovës në Konferencën e Rambujes (Parisit).

“Pas përfundimit të Konferencës së Rambujes dhe nënshkrimit të marrëveshjes në Paris, delegacioni i Kosovës po bëhej gati të kthehej në Kosovë, por siç na u komunikua nga ndërmjetësuesit, aterimi i aeroplanit me të cilin do të udhëtonim nuk do të lejohej në Aeroportin e Prishtinës”, shkruan Haliti në Facebook.

Ai thotë se përfaqësuesit ndërkombëtarë ishin të shqetësuar.

“Me propozimin tonë, pra të delegacionit të Kosovës u vendos që aeroplani ushtarak të ateronte në Tiranë dhe në Shkup. Ata që donin të ndalojnë në Tiranë, do të zbrisnin në Aeroportin e Rinasit në Tiranë, kurse ata që donin të rrinin në Shkup apo të udhëtonin për në Kosovë do të zbrisnin në Aeroportin e Shkupit. Anëtarët e delegacionit nga UÇK-ja vendosën të ndalen në Tiranë dhe disa pas dy apo tri ditësh nëpërmjet rrugëve tokësore u futën në Kosovë”, shkruan tutje Haliti.

Ai thotë se para se të nisej aeroplani u lidh nëpërmjet telefonit me presidentin Rexhep Mejdani dhe i ka tregua se do të zbrisnin në Tiranë dhe se i ka propozua që si president do të ishte mirë ta priste delegacionin e Kosovën në Aeroportin e Rinasit.

“Gjatë bisedës hezitoi për shkaqe protokolli, por kur zbritëm, presidenti Mejdani ishte duke na pritur. I gjithë delegacioni zbriti nga aeroplani, në përjashtim të Rugovës. Pasi u vendosëm në sallën VIP të Aeroportit të Rinasit, ambasadori francez me disa nga stafi i Mejdanit shkuan dhe e sollën Rugovën në sallën ku ishim. Kamarieri më pas i solli pijet …

Rugova duket në disponim të mirë. Mbase, edhe për arsye se pas prishjes me Sali Berishën, për katër vite nuk kishte qëndruar në Tiranë. Takimi ishte shumë i hapur dhe vëllezëror. Rugova u zotua se shumë shpejt zyrtarisht do ta vizitonte Tiranën.

Haliti thotë se pas bisedave ndërmjet Mejdanit dhe Rugovës, si dhe anëtarëve të tjerë të delegacionit të Kosovës dhe pasi pushuan pak, Rugova me një pjesë të delegacionit u nisën për në Shkup.

“E nga Shkupi se si kanë hyrë në Kosovë nuk jam në dijeni, por Rugova në Aeroportin e Rinasit nuk e ka pasur asnjë shqetësim”, ka shkruar Haliti në Facebook.

