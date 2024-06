Babai i Aviciit: Më mungon çdo minutë, por zemërohem me të që u largua

Më 20 prill të vitit 2018, bota humbi një superyll muzikor, DJ-in suedez Avicii.

Në moshën 28-vjeçare, ai humbi jetën në mënyrë tragjike ndërsa ishte me pushime në Oman.

Për Klas Bergling, ai humbi djalin e tij, Timin.

“Më mungon ai çdo minutë”, ndan Klas Bergling gjatë një videotelefonate të sinqertë, thellësisht personale, shkruan BBC.

“Sigurisht që flas me të çdo ditë. Por,” ndalon ai, “E pranoj, ndonjëherë zemërohem me të. Pse e bëri këtë? Pse na la?”.

Avicii u bë i famshëm në mënyrë shpërthyese falë talentit që u përqafua nga një audiencë masive.

Hiti i 2011-ës, duke shijuar me gëzim refrenin e “ndjenjës së mirë” të Etta James, e katapultoi suedezin e atëhershëm 22-vjeçar në një superyll pop.

Gjatë pesë viteve të ardhshme, ndërsa muzika e kërcimit të klubit evoluoi në zhanrin e kudogjendur, të njohur si EDM, me “Levels” si himnin e tij, Avicii thuhet se fitonte 250 mijë dollarë në natë.

Por në moshën 26-vjeçe, ai u tërhoq nga shfaqjet live.

Në një shënim personal për fansat, ai iu referua shëndetit të tij fizik dhe mendor pa detajuar shtrirjen e plotë të betejave të tij, të cilat përfshinin ankthin, pankreatitin, alkoolin dhe varësinë.

Pavarësisht një periudhe rikuperimi – duke prodhuar muzikë larg vëmendjes – Tim vazhdoi të luftonte me demonët e brendshëm në kërkimin e tij për përgjigje ekzistenciale për jetën e tij.

Dy vjet më vonë, errësira e pushtoi një kohë të fundit, fatale.

Tani, familja e tij dëshiron që njerëzit ta njohin Timin përtej dritave të skenës, duke nxjerrë një libër për të nderuar trashëgiminë e tij.

Është pjesë e përpjekjeve të familjes përmes Fondacionit ‘Tim Bergling’, i krijuar në kujtim të tij në vitin 2019, për të hapur bisedën rreth krizës së shëndetit mendor mes të rinjve.

Klas, i cili kuroi me kujdes fotot nga fëmijëria e Tim-it deri në jetën e tij të superyllit, shpjegon: “Ne duam t’i ndihmojmë njerëzit të shohin përtej famës së Avicii-t. Kjo është edhe arsyeja pse e quajtëm albumin e tij pas vdekjes ‘Tim’”.

Duke reflektuar mbi lidhjen e thellë që fansat ende ndjejnë, të treguar nga mijëra letra dhe mesazhe përkujtimore në faqen e tij të internetit, Klas thotë: “Tim do të thoshte shumë për të rinjtë – muzika e tij e tekstet”.

“Në fillim, nuk e kuptova pse, por më pas një fans tha: ‘Tim ishte autentik’. E kuptova që shumë të rinj kanë të bëjnë me atë autenticitetin, ndershmërinë dhe betejat e tij”, shtoi ai.

Tim e gjeti famën në rrugën mijëvjeçare, duke postuar këngë në internet. Ai miratoi emrin Avicii në vitin 2008, një referencë për nivelet budiste të ferrit pasi zbuloi se emri i tij ishte marrë në MySpace.

Por Tim luftoi me ankthin që në moshë të re, shpesh duke pasur mendime katastrofike dhe duke pasur frikë se kishte kancer.

Përdorimi i kanabisit çoi në frikën e çmendurisë, shkëputjes dhe çrealizimit.

Klas kujton Timin që kishte “pyetje identiteti” intensive gjatë adoleshencës. Pas disa takimeve me një psikolog, Tim u ndje më mirë. Megjithatë, turnetë e përkeqësuan ankthin e tij.

Një mesazh me tekst në biografinë e Tim-it 2021 zbuloi shqetësimet e Klas: “Përshëndetje Tim, duke shpresuar se frymëzimi yt është i mjaftueshëm për këtë turne të madh, me koncerte çdo ditë. Duhet të ndalosh dhe të marrësh frymë pak, por është zgjedhja jote. Puthje dhe përqafime”.

Orari i ngjeshur e bëri të vetën. Ndërsa “Levels” mblodhi gati 20 milionë shikime në YouTube përpara publikimit të tij zyrtar, turneu i Tim përfshinte shfaqje në të gjithë SHBA, Zelandën e Re, Australi dhe Azi, duke bërë shpesh shfaqje të shumta në qytete të ndryshme në të njëjtën ditë.

Për të qetësuar nervat e tij, Tim iu drejtua alkoolit.

“Kam gjetur kurën magjike të pirjes së disa pijeve para se të vazhdoj”, tha ai në dokumentarin “Avicii: True Stories”.

Kjo varësi u rrit ndërsa udhëtonte, duke i thënë GQ në vitin 2013: “Ju jeni duke udhëtuar përreth, jetoni në një valixhe, arrini në këtë vend, ka alkool falas kudo”.

Në vitin 2012, ai filloi një turne 26-ditor në SHBA, i cili shkaktoi dhimbje stomaku nga pirja, duke çuar në shtrimin në spital dhe receta opioidesh për përkeqësimin e pankreatitit, duke filluar një cikël problemesh shëndetësore dhe varësie.

Një vit më pas në Australi, pankreatiti i tij u kthye, por ai refuzoi heqjen e fshikëzës së tëmthit për të shmangur anulimin e më shumë hurmave dhe iu dha përsëri opioidet.

Apendiksi i tij përfundimisht u këput, duke e bërë nënshtrimin ndaj një operacioni të detyrueshëm.

Klas thekson nevojën për ndryshime sistematike në industrinë e muzikës, por është i kujdesshëm për të shmangur fajin individual.

“Unë ende mendoj se etiketat diskografike, njerëzit në turne, agjentët dhe menaxherët duhet të kenë vërtet një patentë shoferi për të treguar se janë të aftë. Kjo është mënyra se si duhet të trajtohen artistët”, pohon ai.

Ndërsa ai pranon disa ndryshime pozitive që nga vdekja e Tim, duke vënë në dukje se “menaxherët suedezë në labelat kryesore janë më të vetëdijshëm në ditët e sotme”, ai thekson se nevojiten masa më gjithëpërfshirëse për të siguruar mirëqenien e artistit.

Ky konfuzion i humbjes nxjerr në pah ndikimin universal të vetëvrasjes tek ata që kanë mbetur pas, si dhe tek viktimat e drejtpërdrejta.

Financimi i fondacionit mbështeti linjën e re kombëtare të Suedisë për parandalimin e vetëvrasjeve, me qeverinë që po punon për legjislacionin për të hetuar më mirë vetëvrasjen.

Është pjesë e planit 50-vjeçar të Klas për të çimentuar trashëgiminë e djalit të tij.

Në një koncert homazh, Klas premtoi se do ta shtyjë vetëvrasjen në axhendën politike.

“Ne u përpoqëm të merrnim sa më shumë të rinj atje, si dhe politikanë”, kujton ai.

“Një nga momentet më me ndikim ishte një grup i madh prindërish që dolën në skenë të cilët kishin humbur fëmijët e tyre për shkak të vetëvrasjes. Ishte një moment kaq i fortë”.

“Gjëja më e rëndësishme është të thyejmë stigmën me të cilën përballen të rinjtë. [Me] një botë të shkatërruar nga lufta, të paqëndrueshme që përballet me brezin e ardhshëm, këtu mendoj se ne mund të jemi të dobishëm,” thotë ai.

Që nga vdekja e Tim, arena e Stokholmit është riemërtuar si Avicii Arena dhe koncertet “Together for a Better Day” vazhdojnë në kujtim të tij.

Duke reflektuar mbi ndikimin e qëndrueshëm të Timit, Klas thotë: “Edhe nëse ai nuk është më me ne, ai është ende shumë me ne”.

“Avicii: The life and music of Tim Bergling” do të publikohet nga Max Ström më 13 qershor.