AAK: Keqpërdorimi i parasë publike nga komuna e Prizrenit ka marrë përmasa serioze

Në reagimin e AAK-së thuhet se “komuna e Prizrenit në kundërshtim me Ligjin për Menaxhimin e Financave Publike edhe Etikës Profesionale, po keqpërdorë paranë publike duke lidhur dhjetra Aneks Kontrata të cilat sipas tyre, tejkalojnë vlerën 200 mijë euro”.

“Si ka mundësi që punët të cilat duhët të planifikohen paraprakisht, del se duhët të plotësohen gjithmonë me punë shtesë për saktësisht 10% të vlerës së kontratës bazë. Për ata që se dinë, 10% është vlera maksimale e lejuar me ligj për dhënje të punëve shtesë pa ofertë të hapur publike (dmth pa kompani konkuruese, me merrëveshje direkte me kompaninë)”, thuhet tutje nga dega e AAK-së në Prizren.